Mujer rusa asegura que no le gustan los tacos; mexicanos reaccionan

La joven rusa aseguró que es la primera extranjera a quien no le gustan los tacos Crédito: Cuartoscuro y Tiktok/@tatidrinks

La migración de mujeres rusas hacia México es un fenómeno relativamente reciente que ha ido en aumento por diversas razones, incluyendo factores económicos, sociales y de búsqueda de nuevas oportunidades. Este movimiento migratorio no solo representa una transformación significativa en la vida de estas mujeres, sino también un interesante punto de confluencia cultural que, naturalmente, viene acompañado de desafíos y choques culturales.

Las mujeres rusas que llegan a México se encuentran con un país vibrante, conocido por su rica diversidad cultural, su historia y tradiciones. Sin embargo, la adaptación a este nuevo entorno puede ser un proceso complejo. Uno de los primeros desafíos es la barrera del idioma. Aunque el ruso y el español comparten ciertas similitudes lingüísticas, la fluidez requiere un período de adaptación y aprendizaje. Este factor lingüístico puede influir en la inserción social y laboral de las migrantes.

Otro aspecto significativo es la diferencia en las prácticas sociales y de comunicación. La cultura mexicana se caracteriza por su calidez humana y un sentido de comunidad muy arraigado, mientras que la sociedad rusa puede percibirse como más reservada en comparación. Uno de los choques culturales más notables para las mujeres rusas en México puede ser la forma en que los mexicanos expresan emociones o afecto de manera abierta, así como el valor que se da a la interacción social.

Uno de los sitios favoritos de las mujeres rusas son las playas mexicanas . Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae y TikTok: tatidrinks

Sin embargo, una de las las diferencias culturales más marcada es la gastronomía de ambos países. La comida mexicana, con su amplia gama de sabores, colores y especias, contrasta con la cocina rusa, que tiene sus propias riquezas pero es menos picante. La adaptación a nuevos hábitos alimenticios puede convertirse en una aventura para algunas, mientras que para otras puede ser un desafío.

Lo que en ocasiones no siempre termina por “enamorar” a las mujeres rusas, sino todo lo contario y este es el caso de una joven extranjera, proveniente del país europeo mencionado anteriormente, que declaró, en las redes sociales, que no le gustan los tacos y se autonombró como “la única extranjera que no le gusta” este platillo.

La joven de Rusia detalló cuál era su comida favorita Crédito: TikTok: tatidrinks

El material audiovisual generó una gran cantidad de comentarios en la publicación del video, compartida en TikTok, especialmente de mexicanos que se mostraron sorprendidos por el anuncio que dio la joven rusa.

“No importa que no te gusten los tacos, tú eres una reina, puedes comer lo que quieras”, “No puedo creer que no le gusten los tacos”, “Creo que era de esperarse, sorprenden más los que sí les gustan los tacos”, “Es verdad ya muchos hacen tacos y es difícil encontrar bien hechos y sabrosos, creo ese es el problema”, “Estoy sorprendido, creo que sí eres la primera extranjera que no le gustan los tacos”.

Rusa que no le gustan los tacos revela cuál es su platillo favorito

En cambio, el platillo favorito de la mujer rusa fueron las enchiladas verdes rellenas de pollo. Una de las recetas más populares en nuestro país. El hecho es que también fue aplaudido que le gustaran pues son las predilectas de muchos mexicanos.

A pesar de todo, es importante mencionar que uno de los aspectos a los que más se enfrentan los extranjeros es al choque cultural, este proceso de adaptación y confrontación de culturas revela la importancia del respeto mutuo, la tolerancia y la voluntad de aprender de las diferencias.

La migración de mujeres rusas a México ilustra cómo la movilidad humana puede ser un puente para el intercambio cultural y el enriquecimiento mutuo, superando los choques culturales a través del entendimiento y la adaptación.