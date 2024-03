¿Muerte de Vicente Fernández advirtió sobre casos del síndrome Guillain-Barré que hoy registra Tlaxcala?

'El Charró de Huentitán' fue el primer caso mediático de la enfermedad, cuya serie de diagnósticos en Tlaxcala ha alertado a las autoridades. Foto: Infobae México.

El síndrome de Guillain-Barré es catalogado por el sitio especializado Mayo Clinic como “un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios”. En las últimas semanas, Tlaxcala ha reportado un inusual repunte de casos y oficialmente autoridades de salud locales registran el deceso de dos personas a causa de esta enfermedad.

En torno a este padecimiento ha surgido interés por conocer sus causas, síntomas y medidas preventivas. La intensa búsqueda en Internet de temas relacionados ha expuesto una correlación con Vicente Fernández, ícono de la música ranchera que murió a finales de 2021, pero ¿por qué el ‘Charro de Huentitán’ tiene una estrecha relación con el síndrome de Guillain-Barré?

ARCHIVO- Vicente Fernández durante su presentación en la 20a entrega del Latin Grammy el 14 de noviembre de, 2019 en Las Vegas. Fernández ganó póstumamente el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “A mis 80's” el domingo 3 de abril de 2022. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Vicente Fernández y su relación con el síndrome de Guillain-Barré

El 12 de diciembre de 2021, se reportó la muerte de Vicente Fernández a los 81 años de edad. El deceso ocurrió meses después de una larga batalla de intérprete por recuperar su salud, tras ser ingresado a un centro hospitalario especializado en Guadalajara, Jalisco, tras sufrir una caída.

Durante su estancia, el cantante fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. El reporte fue confirmado por su hijo, Vicente Fernández jr., durante un encuentro con la prensa: “Afortunadamente detectado muy a tiempo. Ya tiene tratamiento y va a ser un tratamiento, como dijeron los doctores, con una respuesta lenta”.

Sin embargo, aunque la familia era positiva, el 11 de diciembre de 2021, la salud de cantante empeoró y murió a causa de una falla multiorgánica derivada del síndrome de Guillain-Barré. El deceso le dio notoriedad a la enfermedad tres años antes del repunte de casos en Tlaxcala y en días recientes alentó interrogantes entre usuarios de redes sociales, la principal, si la muerte del ‘Charro de Huentitán’ pudo advertir sobre futuros casos.

Con base a información científica, no hay elementos para establecer que el deceso del cantante puso prevenir un posible repunte de casos. Según Mayo Clinic, la causa del síndrome de Guillain-Barré sigue siendo desconocida y, pese a que durante varios años ha sido objeto de estudios clínicos, no hay cura. No obstante, existen varios tratamientos que pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad.

El síndrome de Guillain-Barré se ramifica en tres tipos: Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, Síndrome de Miller Fisher y la neuropatía axonal motora aguda y la neuropatía axonal sensorial motora aguda.

La información médica obtenida establece que, en la mayoría de los casos, las personas se recuperan por completo, pero algunos casos graves pueden ser mortales.

Síntomas del síndrome y cuándo consultar a un especialista

Los signos y los síntomas del síndrome de Guillain-Barré pueden incluir los siguientes:

Una sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, los tobillos o las muñecas

Debilidad en las piernas que se difunde a la parte superior del cuerpo

Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras

Dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye hablar, masticar o tragar

Visión doble o incapacidad para mover los ojos

Dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre, y que puede empeorar en la noche

Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal

Frecuencia cardíaca acelerada

Presión arterial alta o baja

Dificultad para respirar

Mayo Clinic recomienda consultar a un especialista de la salud en caso de detectar los siguientes síntomas:

Hormigueo que comenzó en los pies o los dedos de los pies y ahora se está extendiendo hacia la parte superior del cuerpo

Hormigueo o debilidad que se difunde rápidamente

Dificultad para recuperar el aliento o falta de aire al acostarse

Atragantamiento con saliva

El sitio destaca la importancia de una detección temprana apara aumentar las probabilidades de supervivencia.