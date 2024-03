Drake Bell aseguró que le gustaría vivir en México y reveló cuál es su comida favorita

El músico´aseguró que le gustaría vivir en México pues ya tiene muy buenos amigos aquí y cada que tiene que regresar a Los Ángeles se deprime. (Instagram @drakebell)

Drake Bell permanece bajo el escrutinio público, debido a que recientemente fue publicado el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el Set). Donde fueron reveladas las terribles situaciones y abusos que los actores infantiles vivieron en producciones del famoso canal Nickelodeon. Entre las historias destacó el abuso que sufrió Drake por parte del productor Brian Peck.

En entrevista con el conductor Yordi Rosado, el actor habló sobre diversos temas, en la primera parte contó cómo experimentó su participación en el reality de televisión ¿Quién es la Máscara? Un programa donde celebridades de distintos ámbitos suben al escenario para cantar disfrazados, mientras un grupo de especialistas intenta descubrir su identidad.

El cantante estadounidense sorprendió a la audiencia al aparecer disfrazado de un bebé alien. “Era la primera vez que hacía un programa como ese y definitivamente fue una experiencia nueva, muy divertida”, expresó Drake.

Cabe recordar que el intérprete de “Found A Way”, desde hace aproximadamente una década pasa largas temporadas en México, ya que se le han abierto las puertas como músico y conductor. Por tal razón se le ha visto en más de una ocasión disfrutando su estadía en restaurantes, centros comerciales y las principales avenidas de la ciudad y el Estado de México.

Jared Drake Bell sabe un poco español, le fascina la cultura mexicana y cada que tiene la oportunidad confirma el amor que siente hacia México. Incluso ha dicho que tiene ganas de residir permanentemente en el país, pues cuando tiene que regresar a su casa en Los Ángeles suele entristecerse.

“Me encantaría vivir en México. Hoy Estados Unidos, específicamente Los Ángeles es un lugar muy difícil, ya no es como era antes. Cuando estoy aquí y tengo que volver allá, me siento triste y deprimido esperando la siguiente oportunidad de volver, y que pueda quedarme más tiempo. Porque me encanta estar aquí. Me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí”.

Otra de las razones por las que Bell se enamoró de México, fue por la gastronomía, ya que confesó que podría comer tacos diario, pues la comida es realmente increíble.

“Tacos al pastor... podría comer eso todos los días. Las enchiladas de La Casa de Toño... si quieren patrocinarme, no tengo problema porque podría comerlas el resto de mi vida”, dijo Drake muy emocionado.

Cabe recordar que en 2023, Drake Bell, intentó grabar un videoclip en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Sin embargo, sus planes se vieron truncados pues asistieron cientos de personas provocando que la dinámica se saliera de control. Ya que el músico quedó atrapado entre la multitud de fanáticos que querían una fotografía o autógrafo.