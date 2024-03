En qué otras fechas se regalan flores amarillas

El entregar flores amarillas no se condiciona exclusivamente al 21 de marzo. crédito Andina

La nueva tradición de entregar flores amarillas se ha convertido en tendencia en redes sociales, en donde muy probablemente el próximo 21 de marzo se puedan ver varias personas con su obsequio en calles de México, así como algunos post en diferentes redes sociales por lo mismo, por lo que esta nueva practica puede ir a la alza en los próximos años.

Asimismo, si por alguna razón no te es posible entregar flores amarillas este jueves, tendrás la oportunidad de realizar dicha acción en diferentes fechas del año, ya que esta tradición se caracteriza por repetirse en diferentes momentos a lo largo del año, lo que da una nueva esperanza para aquellos olvidadizos que se les pasa entregar este tipo de obsequio.

Las flores amarillas se relaciona con la teleserie de Floricienta. Foto: Andina

La primera fecha del año para entregar flores amarillas se estable como el inicio de la primavera, en donde se celebra el inicio del florecimiento de seres vivos en diferentes partes del mundo, lo que significa a además que se pueda mostrar una nueva forma de expresar un sentimiento de cariño y amor a los seres queridos más cercanos frente a ello.

Fechas para dar flores amarillas

La ventaja de esta nueva tradición es que se pueden regalar flores amarillas en diferentes momentos del año, no precisamente este 21 de marzo, ya que se basa en una acción que no se apega a un sólo significado si no a varios que pueden llegar en diferentes momentos, por lo que la oportunidad se presenta en más de una ocasión.

29 de febrero : en esta fecha no precisamente deben ser flores amarillas, si no además de otro tipo y su significado reside en que cada cuatro años llega la oportunidad para mostrar de una forma peculiar la belleza de una persona.

21 de marzo : se marca el inicio de la primavera, por lo que la razón recae en la expresión emocional frente a otra persona.

21 de septiembre : algunos países de Latinoamérica optan por regalar estos objetos a finales del verano, como una forma representativa de conmemorar la amistad y el amor que se concreta en esta temporada.

Cualquier otra fecha: pese a que esta nueva práctica establece fechas, es necesario comprender que dar un regalo florar en cualquier otro día no esta de sobra, ya que esto puede hacer sentir mejor a una persona.

La canción Floricienta

Desde que comenzó la práctica de regalar flores amarillas se remite a la canción de la teleserie argentina Floricienta, si bien desde un inicio comenzó a circular en redes sociales como motivo de la tradición, esta cobra un significado más profundo cuando se analiza la letra de la pieza musical.

La letra de la canción Flores Amarillas relata la historia de una chica que se encuentra con un joven mientras espera en el interior de un bar, la cual recibe este tipo de objetos por parte de su enamorado, un regalo que en diferentes ocasiones ella deseó. Los autores de la canción María Christina de Giacomo y Carlos Zulisber Nilson retrataron una historia de amor en la pieza musical.

La canción de "Flores Amarillas" se relata la historia de Floricienta.

Si bien es muy coloquial que este significado sea uno de los considerados más populares, es necesario señalar que también proviene de otro tipo de elementos, ya que de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el color remite a las emociones de la alegría, esperanza amor y amistad.

El dar como regalo flores amarillas tiene como consecuencia que las personas piensen en una traición o infidelidad, ya que en algunas culturas se tiene la creencia que este tipo de obsequios tiene un significado más negativo que positivo, lo que lleva a pensar en cierta acción considera como interesante.