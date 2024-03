¿Es correcto felicitar en el Día del Hombre?

El Día del Hombre en México Crédito: Secretaría de Gobernación

El Día del Hombre es una de las conmemoraciones menos celebradas en México, por lo que últimamente se busca que este tenga más relevancia entre los mexicanos, ya que se tiene un rezago sobre el conocimiento de la existencia de este día, frente a las demás celebraciones que se tienen contempladas en el país.

Últimamente los confrontamientos en cuestiones de género se han mostrado más comunes que antes, por lo que en este caso, varios hombres han tratado de visibilizar el día que conmemora esta identidad frente al de las mujeres, quienes en los últimos años han formado un movimiento social.

El Día del hombre no es celebrado en México crédito iStock

Este 19 de marzo se conmemora la celebración del Día del Hombre en México y en algunos países de Latinoamérica, en otros lugares se realiza en el mes de noviembre, en los cuales se busca influenciar a las nuevas generaciones con modelos positivos de varones en los sectores de la sociedad, política y desarrollo, por lo que su connotación es de continuar con el trabajo en el ámbito social.

¿Se puede felicitar el Día del Hombre?

La conmemoración del hombre tiene su origen desde un punto completamente diferente al de el Día de la Mujer, por lo que hasta el momento no existe una razón social que impida que las personas puedan felicitar a los varones en su conmemoración, por lo que el fenómeno no impide la celebración del mismo como se hace en el caso de las mujeres.

El origen del Día del Hombre no proviene de una lucha social como el de las mujeres, ya que el de ellos surge a raíz del reconocimiento de la masculinidad en el entorno del desarrollo de diferentes perspectivas, mientras que el de la mujer nace como una lucha tras la tragedia de la muerte de 140 mujeres en una fábrica en Nueva York; el feminismo ha luchado en diferentes aspectos para obtener igualdad de género y conseguir derechos.

En Colombia la celebraciones del día del hombre coinciden con las del Día de San José para la iglesia católica - crédito iStock

La razón de felicitar a un hombre en su día no se condiciona por algún fenómeno o lucha social, por lo que esto no está prohibido pese a que las ideologías que predominan en México pueden provocar que no se dé, ya que los afectos entre varones aún se percibe como algo negativo entre los mexicanos.

¿Cómo se celebra el Día del Hombre?

Algunas instituciones gubernamentales realizan dentro de su agenda un evento en el cual reconocen la labor del hombre en diferentes ámbitos, principalmente al sector obrero y agricultor, lo que conlleva a que el festejo se reduzca a sólo llevarse a cabo en redes sociales, lo que se suma a la poca importancia que se le da a este día.

Si bien, las personas pueden obsequiarle un objeto a un hombre, este acto se ve muy común en el Día del Padre, por lo que algunas personas creen que este acto puede ser innecesario para la cuestión de otorgar un obsequio a un varón. Pese a que se tiene más de una conmemoración al año dedicado a los hombres, estos optan por no realizar una celebración por lo mismo.

El Día del Hombre no se muestra como un fenómeno social como el de la Mujer(México). EFE/ David Martínez Pelcastre

En redes sociales dejaron ver la intención de los hombres en realizar una marcha como en el Día de la Mujer, pero sólo se queda en una idea ya que hasta el momento no se ha visualizado una con motivo del Día del Hombre. Además, algunos decidieron compartir memes en plataformas como X (antes Twitter), Facebook o Tiktok.

El Día del Hombre se percibe como un día más, el cual es usado por personas para conmemorar los aportes del mismo a la sociedad, lo que lo diferencia entre varias cuestiones a ser un movimiento social como lo es el Día de la Mujer.