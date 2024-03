Claudia Sheinbaum arremete contra Cayetana Álvarez por criticas contras AMLO: “Ya no tienen voceros con credibilidad”

Claudia Sheinbaum asegura que la "derecha" en México utilizó a Cayetana Álvarez como vocera para crear una imagen de lo mal que está el país Foto: Cuartoscuro IG/cayetana_at

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, arremetió contra la diputada española Cayetana Álvarez tras haber criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento celebrado en México.

La exjefa de Gobierno dijo que “toda la derecha” replicaron y apoyaron el comentario de Cayetana Álvarez derivado a que ya no cuentan con voceros nacionales con credibilidad, a pesar del pensamiento de ultraderecha, criticó Sheinbaum Pardo.

“La declaración de esta diputada (Cayetana Álvarez), pues es increíble porque es una mujer que defendió los regímenes autoritarios en Sudamérica, ahora esa es su posición el problema es cómo la apoya Calderón, Fox y toda la derecha de México, la usan a ella como vocera, cómo una persona de ultraderecha que ha votado con Vox y con PP aquí la usan como vocera en México”, dijo la candidata presidencial durante una rueda de prensa en Veracruz.

21/02/2024 La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, interviene durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de febrero de 2024, en Madrid (España). En la segunda Sesión de Control del 2024, el Gobierno se somete a las preguntas de la oposición después de qué el Partido Popular ganara con mayoría absoluta y el PSOE obtuviese el peor resultado de su historia en las elecciones gallegas que se celebraron el domingo 18 de febrero. Además durante el pleno se ha tratado la Ley de Amnistía tras la decisión del Parlament de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular que pide al Parlament declarar la independencia y las dudas de la justicia suiza sobre que las acciones de Tsunami Democrátic no sean terrorismo sino que tengan carácter político. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

Supuestamente el objetivo era crear una “muy mala” percepción del país, esto para los connacionales y el resto de países, sin embargo, negó que el país estuviera cruzando por tal situación, sino que se trata de zonas aisladas que necesitan de una mayor intervención de las autoridades.

“(La usan de vocera) Para venirnos a decir a las y los mexicanos que el país está muy mal, o querer hacer una idea internacional de que el país está muy mal. Yo le he dicho, claro que hay regiones que requieren todavía mayor intervención para la seguridad, pero hay avances. Es que ya no tienen voceros aquí con credibilidad, Calderón vocero de Xóchitl no pues está difícil, Fox vocero de Xóchitl”, sentenció Claudia Sheinbaum.

AMLO sobre critica de Cayetana Álvarez

El presidente López Obrador también dedicó tiempo de la conferencia La Mañanera para comentar al respecto de las criticas hechas por Cayetana Álvarez, la tachó de “franquista” y reprochó que en su asistencia a un evento público haya decidido hablar mal de él.

“Viene esta señora ayer, la trae una asociación, el festival de las ideas, esto va a cortinas, pero tampoco debe extrañarnos, esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, mucho, dinero de lo que quieren regresar por sus fueros”, excuso el mandatario federal.

La política española participó en el Festival de las Ideas y criticó la estrategia de seguridad del gobierno. CRédito: X/@RicardoBSalinas.

Incluso el titular del Ejecutivo cuestionó porque el Instituto Nacional Electoral había pedido que se limitara a no tocar temas electorales, pero no a la diputada española.