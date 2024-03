David Faitelson revienta a Igor Lichnovsky por comentarios sobre el periodismo deportivo

David Faitelson le responde a Igor Lichnovsky por sus comentarios contra el periodismo deportivo Crédito: Cuartoscuro

David Faitelson se pronunció de manera fuerte en contra de las declaraciones realizadas por el jugador del Club América, Igor Lichnovsky, en donde señaló que dentro del periodismo deportivo solo existían roles que los protagonistas tenían que seguir en cada uno de los programas.

El defensor chileno causó mucha polémica luego de sus comentarios durante una transmisión en vivo, realizada desde el hotel de concentración previo al Clásico Nacional, acompañado por Kevin Álvarez y Miguel Layún.

Todo se dio a partir de que el exfutbolista del América mando a dormir a quienes fueran sus compañeros en algún momento, con la intención de que pudieran descansar de buena manera y estar listo para el duelo de vuelta ante Chivas, en la Champions Cup.

“No seas anciano, güey. Para la final del Mundial pregúntale al pinch* Iker qué hizo. Permite que la gente pueda abrir los ojos. Todo lo que dicen en el periodismo son roles: ‘tú estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo, tú tienes dudas, tú haces polémicas. Igual los queremos, aunque sigan roles, es su trabajo y así se ganan la comida”, mencionó Lichnovsky, secundado por Kevin Álvarez.

David Faitelson reacciona a comentarios de Igor Lichnovsky

Los dichos del chileno no cayeron muy bien dentro del gremio, en especial en los integrantes de TUDN, cadena que transmite a las Águilas, siendo David Faitelson uno de los primeros que le respondió por sus dichos.

" A mi lo que diga Igor Lichnovsky me importa un reverendo cacahuate. Él generaliza, está bien, yo creo que en la cancha de futbol hay diferentes estilos y yo respeto todos. Cada quien tiene que sacar provecho de su rol, si yo voy a una mesa de debate, mi rol es debatir”, comentó Faitelson al respecto.

El comentarista de TUDN aseguró que jamás en su vida le han pedido que siga un rol, además de no ser un periodista al que le guste generar polémica sin sentido, todo siendo justificado en lo que ocurre dentro de la cancha.

Pero Faitelson no fue el único que se mostró disgustado por los comentarios del zaguero americanista, ya que su compañero Marco Cancino también cargó fuerte contra él.

“Con que seguridad habla Igor de algo que estoy seguro no conoce a profundidad, generalizar en cualquier materia nunca será lo correcto. Hablo de lo que conozco y vivo día a día, y jamás me han pedido un rol como él asegura. Lo que si me llama la atención es que se exprese de esa forma cuando se vende como otra cosa, cada quien y sus falsas posturas. Qué hipocresía”, mencionó el integrante de TUDN.

Durante el programa Línea de 4, Faitelson incluso cuestionó la carrera de Lichnovsky, mencionando que tenía que agradecerle a Santiago Baños por haberlo rescatado cuando parecía que ya había terminado la misma, esto luego de lo ocurrido con Tigres, en donde no fue contemplado por Robert Dante Siboldi para el Apertura 2023.

Siendo prestado a las Águilas por un año, consiguiendo ser campeón con el equipo en ese mismo torneo, venciendo en la final al club que sigue siendo dueño de su carta.