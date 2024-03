Carlos Ballarta llega con su gira “Tlatoani” al Auditorio Nacional: fecha, preventa y promoción para ver al standupero

La gira Tlatoani ha llegado a diversos puntos del país (Foto: Instagram)

El popular standupero Carlos Ballarta se prepara para una presentación histórica en el Auditorio Nacional con su actual gira titulada Tlatoani, en la que hace gala de su “humor ñero”.

Este evento marca un momento trascendental en su carrera, al ser la primera vez que Ballarta llevará su reconocido humor ácido e irreverente al emblemático escenario de la Ciudad de México.

Carlos Ballarta, conocido por su peculiar estilo de comedia que combina la risa con reflexiones profundas y anécdotas personales, ha logrado consolidarse como uno de los comediantes más destacados de México.

Originario de Chicoloapan, Estado de México, inició su carrera en 2012 en pequeños Open Mics, escalando rápidamente en la industria del entretenimiento.

El standupero Carlos Ballarta ha sido cancelado en redes sociales (Foto: Instagram / @ballartavaleverga)

Con tres especiales disponibles en Netflix y participaciones en renombrados festivales como el Moontower de Just For Laughs y Netflix Is A Joke, Ballarta ha llevado su talento más allá de las fronteras mexicanas, presentándose en importantes escenarios en Latinoamérica y Europa.

La gira Tlatoani no sólo es una muestra del crecimiento y popularidad de Ballarta, sino que también representa una oportunidad para que el público experimente su humor único en una de las plataformas más prestigiosas del país.

Este tour ha sido uno de los más exitosos del comediante, abarcando varias ciudades de México y extendiéndose a diferentes países de Latinoamérica.

“No hago voces en el escenario. No bailo ni canto. Con dificultad muevo. Asista al show PRE VE NI DO.”, advierte el humorisra en su página web.

Carlos Ballarta tuvo su propio programa en Canal Once (Foto: Instagram)

Cuándo se presentará Carlos Ballarta en el Auditorio Nacional

El standupero llegará al Auditorio Nacional este próximo 5 de octubre con su gira Tlatoani. Los fans del humorista podrán adquirir sus entradas en la preventa de Citibanamex el 15 de marzo a partir de las 11:00 horas, y al día siguiente, los boletos estarán disponibles en taquillas y a través de la página de TicketMaster.

Con esta tarjeta bancaria se podrá adquirir los boletos a tres meses sin intereses.

El Auditorio Nacional será el foro más grande donde se ha presentado "Tlatoani" (Foto: Ocesa)

Quién es Carlos Ballarta

Nacido en la Chicoloapan, el comediante de 33 años ha logrado dejar una huella significativa en el circuito del stand up gracias a una carrera que comenzó casi por accidente.

Ante la imposibilidad de estudiar comunicación, Ballarta incursionó en el doblaje de películas, lo que eventualmente lo condujo a los escenarios de la comedia, un ámbito donde ha encontrado su verdadera vocación.

Después de iniciarse en el doblaje, su encuentro con el conocido standupero Paco Maya fue el empujón necesario para aventurarse en el mundo de la comedia en vivo.

Desde entonces, su estilo único, caracterizado por su larga cabellera y gafas oscuras —utilizadas para combatir su timidez en el escenario—, ha resonado especialmente entre el público juvenil.

Carlos Ballarta hizo enojar en el pasado a los fans de Chespirito, pues criticó su comedia y su cercanía al gobierno dictador de Pinochet en Chile (Foto: Archivo)

Desde su debut en el 2012, Carlos no solo ha participado en varios especiales de Comedy Central sino que también ha protagonizado tres especiales de una hora en Netflix, destacándose títulos como Furia ñeray Dios está muerto.

Su reconocimiento creció notablemente tras su aparición en el programa Es de noche… y ya llegué conducido por René Franco, donde su segmento en vivo, basado en material propio, capturó la atención del público. Además, su talento lo ha llevado a presentarse en escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, extendiendo así su humor más allá de las fronteras mexicanas.

A lo largo de su carrera, Carlos Ballarta ha explorado diversas facetas del entretenimiento, siendo parte del elenco y la producción de varias películas, así como prestando su voz en doblajes para televisión y cine en proyectos como Alaska, Hombres Primitivos, Gotham-Lucius Fox, Attack on Titan: El rugido del despertar y Lupin III. Recientemente ha compartido sus opiniones y tratado temas de interés público a través de su podcast Status Qlo y en La-Lista.