Qué artistas han cancelado su participación en el Vive Latino 2024

Paramore canceló su participación en el Vive Latino 2024. (Jesús Avilés/Infobae)

El Vive Latino es uno de los festivales más importantes de nuestro país, lo que queda en claro que tras sus múltiples ediciones y las constantes críticas que recibe, siempre luce lleno el sitio en donde se realiza, que anteriormente era el Foro Sol, pero ahora será en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Muchos son los artistas que han pisado los escenarios dentro de este evento musical, tanto de carácter nacional, como internacional. Tenemos como ejemplo a la banda Guns N´Roses, también está Placebo, Calle 13, The Chemical Brothers, Red Hot Chilli Peppers, y de la escena en español como Los Bunkers, Café Tvcuba, Caifanes, Zoé, Natalia Lafourcade, entre muchos otros exponentes.

Para el 2024 no iba a ser muy diferente, hablando desde lo positivo, pues los nombres de viejos conocidos del público mexicano que pertenecen a la música en español, particularmente del pop, hicieron su aparición en el cartel como Belanova o Maná, además de otros géneros musicales representados por Babasónicos, La Adictiva, Junior H, entre algunos más.

Belanova se presentará en el Vive Latino 2024. (@belanovaoficial)

Sin embargo, tiempo después de revelar el cartel oficial del festival, comenzaron algunos problemas para coordinar tiempos y con la logística. Fue así como, debido a “razones imprevistas”, que el primer grupo canceló su participación en el Vive Latino 2024.

El problema es que se trató de uno de los headliners de esta edición del festival, inclusive mencionaron algunos fans que ellos sólo iban a asistir al evento musical, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, por ellos. Se trata de Paramore.

ARCHIVO - Hayley Williams de Paramore durante su presentaicón en el Bud Light Super Bowl Music Fest en Phoenix el 9 de febrero de 2023. (Foto Rick Scuteri/Invision/AP, archivo)

Cabe destacar que el grupo que se sumó al Vive Latino 2024 en lugar de Paramore fue Kings of Leon. Una vez que esto se dio a conocer, seguidores de la banda que no pensaban en ir, ahora comenzaron a buscar un boleto para el domingo 17 de marzo, día que se presentarán los intérpretes de Closer.

Lamentablemente sería otro headliner quien también daría a conocer que no se presentaría en el festival de música, pero en este caso por problemas médicos relacionados con la salud de sus integrantes. Se trata de la banda de rock, que surgió hace más de 4 décadas, Scorpions.

Los intérpretes de Wind of Change serán relevados por el cantante Billy Idol quien hará rockear y saltar a los asistentes con éxitos como Rebel Yell, Flesh For Fantasy y una de las más conocidas que es Eyes Without a Face.

La banda se bajó del cartel. (Ocesa / Scorpions)

Y es así como llegamos a la cancelación de presentación más reciente, pues fue este martes 12 de marzo, a tan sólo 5 días del primer día del festival, que se informó que un nombre “de peso” no estaría en la edición 2024 del Vive Latino.

Se trata de Cartel de Santa, grupo comandado por el cantante Babo, que iba a estar en colaboración con Millonario, pero al final no podrán estar presentes. Aunque no se revelaron los motivos de la cancelación, los organizadores del evento se deslindaron asegurando que fue por cuestiones ajenas a ellos.

Quién tomó el lugar de Cartel de Santa y Millonario en el Vive Latino

Este mismo martes 12 de marzo se anunció que el cantante que tomaría el lugar de Cartel de Santa y Millonario sería el mexicano Santa Fe Klan, lo que dividió opiniones nuevamente pues a muchos les agradó la noticia de que se presentara el guanajuatense.

Pero otros esperaban ver a Babo encima de un escenario interpretando sus mayores éxitos.