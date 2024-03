Cuáles son las canciones mexicanas consideradas como feministas

Entre las canciones consideradas como feministas figuran de Julieta Venegas, Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, entre otras. (Jesús Avilés/Infobae)

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, se convirtió en un referente para recordar la lucha que viven todos los días las mujeres que se enfrentan a múltiples conflictos ocasionados por la sociedad como lo puede ser cualquier tipo de violencia, brecha salariales, comentarios y actitudes misóginas, acoso o intento de sometimiento por parte, principalmente, de hombres que se encuentran a su alrededor.

Lamentablemente el máximo punto de la violencia que se ejerce en contra de ellas es el feminicidio, que en nuestro país está tipificado como delito de la siguiente forma: “La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas”, se lee en las leyes mexicanas.

Como consecuencia de la alta cifra de feminicidios, de violencia de género y de actitudes machistas que existen hacia las mujeres es que diferentes artistas decidieron dedicar canciones enteras para hablar de los sentimientos, emociones y consecuencias que sufren todos los días, como resultado surgieron composiciones musicales consideradas como feministas.

Natalia Lafourcade, una de las cantautoras más importantes en México, tiene en su repertorio una canción feminista. . EFE/Jorge Zapata

La primera en esta lista es una canción que la propia compositora dijo que tenía la total intención de ser un tributo a la mujer, se trata de La Malquerida, de la cantautora Natalia Lafourcade, de la que ella misma se expresó de la siguiente manera: “Apenas nació hace unos días. Se llama La Malquerida y es una canción inspirada en todas las mujeres que han sido maltratadas en el mundo”.

A pesar de que la siguiente en la lista no es una mujer mexicana, en más de una ocasión ha dicho que su amor es tal que siente que forma parte de nuestro país a pesar de que no nació aquí. Se trata de Julieta Venegas y ella dedicó Mujeres a todas aquellas que han sufrido violencia, como un himno para decir “ya basta” de tanta violencia que tienen que soportar día con día.

En los versos se puede leer lo siguiente: “Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria, por quién no hicimos nada, puño en alto esto no va más, no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya...”,

Julieta Venegas levanta la voz por los feminicidios en los premios spotify awards

Silvana Estrada es una de las cantautoras mexicanas que han tomado relevancia en los últimos años. Ella cuenta con una composición musical que toca el tema de la ejecución de la violencia extrema en contra de las mujeres, es decir el feminicidio y su canción lleva por título Si me Matan.

“Si me matan, si es que me encuentran. Llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen. Que ya nadie nos calla...”, es un fragmento del tema de Silvana Estrada que habla de una mujer que fue asesinada por razones de género.

Flans también forma parte de las artistas que han dedicado una canción al feminismo, según en palabras de Isabel Lascuráin (vocalista del grupo Pandora) el tema No Controles es todo un himno a las mujeres. Así lo comentó: “No controles.. me parece que es un gran himno para las mujeres, un gran himno decir No controles ni mi forma de vestir, ni mi forma de hablar, ni cómo soy porque así soy”.

Vivir Quintana habla sobre su tema "Canción sin Miedo". (Infobae)

En la lista no podía faltar Vivir Quintana con su tema Canción sin Miedo que ha sido adoptado por el movimiento feminista como un total himno que se entona en marchas, reuniones y protestas en contra de la violencia que viven las mujeres todos los días.

Qué se considera feminicidio en México

De acuerdo con las leyes mexicanas el delito de feminicidio es aquel que comete alguien que prive de la vida a una mujer por razones de género en los siguientes casos en los que la víctima:

- Tenga signos de violencia sexual de cualquier tipo;

- Se le infligieron lesiones o mutilaciones... o actos de necrofilia;

- Existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar por parte del autor material del feminicidio.

- La víctima haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el ejecutor.

- Antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del “sujeto activo” contra la víctima.

- El cuerpo de la víctima haya sido exhibido públicamente.