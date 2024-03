Confunden a Billie Eilish con Verónica Castro en la alfombra roja de los Oscar

La cantante estadounidense fue confundida con la actriz mexicana

La noche de entrega de los premios Oscar es considerada como uno de los eventos más importantes del mundo del cine, por lo que millones de espectadores se encuentran atentos ante cualquier situación que pase durante la premiación y los internautas no perdieron la oportunidad para comparar a la actriz mexicana Verónica Castro con la cantante de Billie Eilish.

Mediante redes sociales, usuarios de internet hicieron hincapié en el parecido de la artista mexicana con la cantante estadounidense, los cuales compararon el atuendo de la interprete de What was i made for con la vestimenta de la conductora de televisión, lo que desató varios memes en la red social X (antes Twitter), por lo que cientos de personas no dejaron de igualar a ambas figuras dentro del medio.

Entre las comparaciones que se realizaron de ellas dos en internet se encuentra la de la telenovela Los ricos también lloran, en donde los usuarios de internet realizaron una imagen en donde se logra apreciar al actor Rogelio Guerra al lado de Billie Eilish, junto con la frase en inglés The rich cry too, haciendo referencia a que el parecido entre ellas es tal que la otra podría sustituirla sin problema aparente.

Billie Eilish ganó el Oscar a mejor Canción Original. Foto: Reuters.

Otra de las ideas que se expresaron en internet fue la de comparar lo ojos verdes de la actriz mexicana con la ahora ganadora del Oscar. El traje que usó Eilish durante la alfombra roja no pasó desapercibido, por lo que internautas compararon su imagen con la del personaje de Virginia de la Mora de la serie de Netflix de La Casa de las Flores, por lo que se desataron diferentes comentarios entorno a lo que ambas llevaban puesto.

Entre los comentarios que se pueden leer dentro de las publicaciones se encuentran: “Verónica Castro llegando a los Oscar”, “Verónica Castro de joven”, “les voy a decir a mis hijos que ella era Verónica Castro”, mientras se puede observar una imagen de la cantante estadounidense. Asimismo se mostró a la actriz mexicana cuando era joven mientras es comparada con la cantante.

Bilie Eilish rompe récord tras ganar el Oscar

La interprete de What Was Made For obtuvo el Oscar en la categoría a Mejor Canción Original, lo que la convierte en la persona más joven en ser galardona con una estatuilla dorada con tan sólo 22 años de edad, lo que representa un logro más en su trayectoria musical a su corta edad.