Cierre de la refinería de Cadereyta: ¿cuál es la postura de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez?

La refinería de Cadereyta, considerada una de las principales causas de contaminación en la zona metropolitana de Nuevo León, se ha convertido en un tema central en los primeros días del arranque de las campañas presidenciales, en donde hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha fijado su postura.

Aunque desde hace tiempo candidatos a alcaldes y gobernadores se han comprometido a cerrar la refinería de Cadereyta, Claudia Sheinbaum (de la coalición Sigamos Haciendo Historia); Xóchitl Gálvez (de la alianza Fuerza y Corazón por México); así como Jorge Álvarez Máynez (de Movimiento Ciudadano), ya se han posicionado sobre el tema e, incluso, algunos ya han hecho algunas promesas en caso de llegar a ocupar la silla presidencial.

Esta refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex)―actualmente clausurada por el gobierno de Samuel García Sepúlveda― se ha mostrado negativa a recibir al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente para analizar sus emisiones de contaminantes a la atmósfera, lo que la llevó a la suspensión de sus actividades, según un comunicado emitido por el gobierno estatal.

¿Qué han dicho los presidenciales?

Tanto el emecista Jorge Álvarez Máynez como la candidata del PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez, han prometido cerrar la refinería en caso de llegar a la Presidencia y se han comprometido a no abandonar a los trabajadores de la planta; por otro lado, Claudia Sheinbaum no se ha mostrado cerrada a la posibilidad, pero ha pedido que primero se hagan los análisis pertinentes.

Fue a principios de febrero cuando el aún precandidato de MC, Álvarez Máynez, dio a conocer su intención de cerrar la refinería a través de una iniciativa que sería sometida a consulta popular. El abanderado de MC afirmó que lleva años trabajando en contra de las energías contaminantes y añadió la importancia de que México transite a las energías renovables.

“Está dañando seriamente el medio ambiente en Nuevo León, y lo más grave de todo es que las niñas y los niños son los más afectados, los estamos dejando sin futuro. Respiran veneno, es como si les inyectáramos veneno todos los días, eso es terrible y no tiene justificación”, dijo en un clip difundido en sus redes sociales.

Cabe apuntar que anteriormente el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ también propuso lo mismo, pero nunca procedió a realizarlo.

Ahora, ya como candidato oficial, el emecista se ha mostrado firme en su compromiso al señalar que si bien Pemex es importante, es más importante cuidar la salud de las futuras generaciones y auguró que todas las refinerías del mundo se van a cerrar tarde que temprano.

Por su parte, la panista Xóchitl Gálvez dijo este fin de semana que, de llegar a ocupar la silla presidencial, no solamente se comprometería con cerrar la planta de Cadereyta, sino también el complejo situado en el área metropolitana de Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

“El día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi gobierno la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva”, dijo el sábado en un foro sobre Medio Ambiente, lo que más tarde sería usado de mofa por AMLO, quien señaló que “ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”.

Gálvez Ruiz también ha lanzado el “reto” a AMLO que no tener miedo y hacer públicos los datos sobre el impacto ambiental que tienen las actividades de la paraestatal, luego de los problemas de contaminación que han vivido algunas ciudades del país durante las últimas semanas.

Sobre este tema, la candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha mostrado más cauta, señalando que antes de hablar de un cierre, se deben hacer mediciones: “Hay que ver cuánto corresponde a la refinería y ver si la refinería tiene que ver con los contaminantes de la Zona Metropolitana. Cerrar la refinería tal vez no es la mejor opción. La discusión no es quitar, o no quitar la refinería”, dijo la morenista a principios de febrero.

AMLO asegura que no cerrarán refinerías

Ante estas discusiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que ninguna refinería del país va a cerrar aunque “malos mexicanos” busquen hacerlo.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: ‘No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros’”, dijo a través de su cuenta de X.