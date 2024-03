AMLO advierte que no se cerrarán refinerías: “Intentarán entregar el petróleo y nuestros recursos a extranjeros”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en la refinería de Dos Bocas. Foto: Reuters

En medio del debate entre las candidaturas presidenciales en torno al posible cierre de las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso este domingo y afirmó que ninguna de las refinerías será cerrada.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, expuso el presidente a través de sus redes sociales.

Esta semana, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso cerrar el complejo petrolero en Cadereyta, Nuevo León, debido a su baja productividad y altos niveles de contaminación, lo mismo que la de Tula, Hidalgo.

La propuesta fue secundada por Xóchitl Gálvez, quien fue más allá y planteó cerrar también el complejo situado en el área metropolitana de Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

Señaló al presidente AMLO de permitir que los regiomontanos respiren aire sucio Crédito: Facebook/Xóchitl Gálvez Ruiz

“El día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi gobierno la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, y la refinería Francisco I. Madero en Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva”, dijo este sábado la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México en un foro sobre Medio Ambiente.

En respuesta, López Obrador expuso que la industria petrolera debe seguir y defenderse, como se planteó hace casi un siglo por el Estado mexicano.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: “No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”, atajó el presidente López Obrador.

Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador se propuso que México alcance la autosuficiencia en energía e hidrocarburos, por lo que además de rehabilitar las cinco refinerías con las que contaba el país aceleró la construcción del complejo de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco.

En total, Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuenta con la operación de seis refinerías:

Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. Es la más grande del país y se especializa en la producción de combustibles de alto octanaje.



Refinería Miguel Hidalgo, situada en Tula, Hidalgo. Esta refinería se enfoca en el suministro de productos petrolíferos al centro de México.



Refinería Francisco I. Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es una de las más antiguas y objeto de importantes proyectos de modernización.



Refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz. Dedicada al procesamiento de crudo pesado.



Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León. Orientada al abastecimiento de productos petrolíferos en el norte de México.



Refinería Olmeca, localizada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Es la más reciente y su construcción forma parte de un proyecto estratégico para incrementar la capacidad de refinación del país.



Jorge Álvarez Máynez se dijo en contra de las energías contaminantes. Crédito: X/@AlvarezMaynez

De acuerdo con el último reporte financiero de Pemex, la producción de gasolinas y otros combustibles ha decaído ligeramente en el último año, sin embargo, la perspectiva es que una vez Dos Bocas esté en funcionamiento, logre procesar alrededor de 180 mil barriles diarios.

Con relación a la Refinería de Cadereyta, el gobierno de Nuevo León ordenó la clausura de esta central a inicios de marzo debido a sus altos niveles de contaminación, que según el gobernador Samuel García, representa un riesgo para la salud de la población neolonesa.

Por su parte, el gobierno federal negó que las emisiones de este complejo están por encima de lo permitido por las normas y defendió su continuidad.