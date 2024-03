Examen de admisión IPN 2024: cuándo se tiene acceso al simulador y cómo entrar

Los aspirantes al IPN deben de pasar por el proceso de registro antes de tener acceso al simulador (Cuartoscuro)

El próximo junio se llevará a cabo el examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional (IPN) al nivel de educación superior. Los aspirantes actualmente tienen que estar en la etapa de preregistro por nombre para tener acceso a los siguientes pasos, como lo es el simulador.

Para el examen de este año, el IPN anunció en su convocatoria que el último día para realizar el preregistro por orden alfabético es el 8 de marzo; posteriormente, tiene que hacerse el pago según la hora señalada por la Solicitud de Registro (esta acción se tiene que hacer 24 horas antes de la fecha límite para que se refleje en el sistema).

Una vez que se realicen los primeros pasos, se tiene que acudir de forma personal a la toma de fotografía y registro según la fecha indicada en la Solicitud de Registro.

Los alumnos primero finalizan el registro presencial, después se les proporciona la Ficha de examen con fechas clave (IPN/facebook)

Hasta después de acudir a la cita de registro, será que los aspirantes reciban su Ficha de Examen, en la que podrán leer las fechas clave de lo que sigue para el examen de admisión, que son tanto el día en que se les aplicará como el acceso al simulador.

Es decir, la fecha para acceder al simulador del examen dependerá de cada aspirante y no funciona para practicar los temas que vendrán en la prueba, sino que es únicamente para confirmar que el equipo de cómputo cuenta con las medidas necesarias para realizar el examen; posiblemente se aplique a partir del 3 de mayo.

El simulador del examen tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos, tiempo en que los jóvenes podrán familiarizarse con la plataforma, pues en el caso de que el día del examen se presente alguna anomalía, los aspirantes no podrán recuperar el tiempo perdido en solucionar el problema.

Durante la simulación, a la cual se puede acceder a través de este enlace. El usuario y contraseña son los que se proporcionan en la Ficha de Examen.

Los aspirantes deben de tener en cuenta de que son monitoreados en todo momento de la simulación y el examen, por lo que un comportamiento extraño los puede sacar de la prueba (Cuartoscuro)

Los estudiantes no realicen esta prueba con seriedad, les podría ser cancelada esta práctica para que “reflexione y considere las circunstancias que llevaron a su cancelación, con el fin de evitar repetirlas durante la aplicación del examen de admisión”, según se lee en la convocatoria.

¿Qué se necesita para realizar la simulación del examen?

Antes de la fecha de la simulación del examen es necesario confirmar que se cuente con el equipo y los programas necesarios para realizarlo, pues hay requisitos puntuales sobre lo que cada aspirante debe tener en su computadora a la hora de la aplicación.

En cuanto al equipo, debe tener un sistema operativo Windows 11 y 10 o Mac Operating System 10.15 al 14+; mínimo 200 MB se memoria de almacenamiento; mínimo 4 GB de memoria RAM; cámara web externa o integrada con una resolución de 480 720 pixeles; navegador web con Google Chrome 87+ 91, 92 o Mozilla Firefox 78+; conexión a internet con mínimo 5 megabyte por segundo.

Este es el listado de los requisitos del equipo de cómputo para el examen (Admisión IPN)

Aunado a esto, se debe de descargar el Navegador Seguro (Lockdown Browser) que es la plataforma donde se aplicará el examen. Este navegador se descarga a través de este enlace.

Es obligatorio eliminar cualquier aplicación no programa que permita grabar la pantalla o realizar acciones similares. Incluso si el aspirante no quiere realizar este paso, cuando se ejecute el Lockdown Browser, el sistema identificará las aplicaciones y no permitirá que continúe el proceso.

En el Lockdown Browser también se puede confirmar las funciones de todo el equipo de computo a través de la check list; el aspirante tiene acceso a hacer todas las pruebas que quiera hasta 72 horas antes de su examen de admisión.