Comipems 2024: dónde hacer el examen de simulación

Cerca de 300 mil jóvenes buscarán entrar a una de las 458 escuelas de la Comipems (Facebook/Adolfo Cerqueda Rebollo)

Los estudiantes de tercero de secundaria, que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, se encuentran a meses de que realizar el examen de admisión para ingresar a la educación media superior pública, en donde se encuentra la posibilidad de ingresar a planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por mencionar algunos.

De acuerdo a la convocatoria que emitió la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), el proceso actualmente se encuentra en el paso de registro de los aspirantes en los centros presenciales; sin embargo, han comenzado las dudas sobre cómo se pueden preparar los interesados para afrontar la prueba.

Ante esto, la comisión cuenta con sus propias guías de estudio —en donde la UNAM es la única institución con información diferenciada—; sin embargo, existen páginas alternativas que ayudan a los estudiantes a enfrentar el examen que definirá parcialmente su futuro inmediato.

Examen de simulación

La comisión no cuenta oficialmente con exámenes de simulación (Comipems)

Es importante que Comipems no cuenta con exámenes de simulación, por lo que algunos que se encuentran en internet podrían tener un acercamiento a las preguntas que de la prueba; no obstante, el resultado de éstos no debelan lo que podría obtener alguno de los alumnos realmente.

Dicho lo anterior, en el siguiente link puedes ingresar a realizar una simulación del examen donde se tienen 128 preguntas —como en la prueba oficial— y el sitio sólo permite que éstas se respondan en 180 minutos.

En este sitio puedes estudiar o simular la prueba por materias, lo cual ayudará a ampliar o reforzar el conocimiento en asignaturas en particular debido a que el examen se encuentra divido de esa manera. De acuerdo a lo que se ve en la página, tiene apartados en:

Habilidad matemática

Matemáticas

Historia

Geografía

Español

Física

Formación Cívica y Ética

Biología

Química

Habilidad Verbal

Es conveniente recordar que este sitio no pide tus datos personales, por lo que no tendrás que brindar ninguna información que te fue otorgada durante el proceso de registro.

Guías de estudio

Gobierno de la Ciudad de México ofrecerá cursos de preparación para los interesados en presentar la prueba (Cuartoscuro)

Si desconfías de las páginas como la anterior, entonces tienes la opción de descargar las guías oficiales de Comipems, las cuales se dividen en la general que crea la comisión y la de la UNAM —la máxima casa de estudios del país realiza su propio examen de ingreso a alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o de los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)—.

Para descargar esta deberán ingresar a la siguiente página y colocar el folio de registro, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP). El sitio te llevará al espacio en donde puedes tener acceso a este material educativo.

Aunado a esto, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) cuenta con una guía interactiva, en conjunto con la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la cual podrás tener ingresando con el correo electrónico y contraseña que creaste cuando te preregistraste en línea.

Es importante señalar que la guía se puede imprimir; sin embargo, esta sólo estará disponible para aquellos que concluyan con éxito el registro. Esta consiste en preguntas y ejercicios similares a los que se presentan durante el examen oficial, a diferencia de que en la guía se da explicación y las respuestas.

Finalmente, de acuerdo a información oficial, es importante conocer que las guías estarán disponibles hasta el próximo 25 de marzo.