El supuesto vínculo entre la examante de ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Chino Ántrax’

Existiría un compadrazgo entre 'La Gringüita' y 'El Chino Ántrax' (Infobae)

La examante de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Valeria Rubí Quiróz, alias ‘La Gringüita’, en una entrevista con el youtuber, Gusgri habló de la vez que regresó a Culiacán debido a que fue invitada a una posada de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, ‘El Chino Ántrax’, de quien se refiere como compadre.

Al principio de la conversación no reveló el nombre de la persona a la que le decía compadre, fue hasta que el entrevistador le preguntó de quién se trataba, a lo cual ella dijo ‘El Chino’, por lo que es posible que tuvieran un lazo religioso.

Cabe mencionar que mientras relataba la historia comenzaba a componer lo que decía, al afirmar que todos les decía así, con el fin de evitar que le tiraran la onda.

Valeria Rubí, 'La Gringüita' dijo que Guzmán no la dejó viajar a EEUU (Infobae)

“Entonces volví a Culiacán, pensando que él, pues que no me lo iba a topar nunca más pues, nunca más y pues sí me lo topé, es que no supo, haz de cuenta que mi compadre (‘El Chino Ántrax’) tuvo una posada, ‘¿cuál compadre’, preguntó Gusgri, ‘Chino’, respondió Valeria, ‘¿El Ántrax?’, ‘Ajá’, sí mi compadre’, dijo Rubí, este tuvo una posada un día, muy padre, invitó a todos, entonces ese día yo fui con unas amigas, fuimos a esa fiesta, había mucha gente y todo, y nos fuimos, no somos amanecernos y les dije niñas vámonos antes de que esté más solo y eso, ‘ok, ya vámonos’”, dijo Valeria Rubí a Jonathan Jovan.

Durante esa posada, estuvieron muy poco tiempo, al afirmar que no le gustaba desvelarse, sin embargo, al salir fueron invitadas, ella y sus amigas a otro evento, en el que Valeria se llevó una gran sorpresa.

Así se conocieron 'El Chapo' y 'La Gringüita' (Infobae)

Así se reencontró Valeria Rubí con ‘El Chapo’ Guzmán

‘La Gringüita’ a su llegada se llevó la sorpresa de que Guzmán estaba sentado junto a uno de sus socios y al lado estaba su mano derecha, por lo que se sintió nerviosa, pero a la vez pensó que era posible que no la reconociera, pero no fue así, cuando ‘El Mayo’, la señaló para pedirle que bailaran, de inmediato reaccionó su examante.

“Cristina tiene un amigo al que también le digo compadre, pues como de amigos, yo compadreo, primero luego, luego, que yo no quiero que me tiren el rollo, ‘ay compadre, ay primo, así’, resulta que mi compadre Arley canta, y él tenía una fiesta también esa noche, cuando vamos llegando a esa fiesta, vamos viendo que hay un montón de seguridad, de igual ‘Guachos’ y así, y lo primero que vamos viendo, es la mesa está un chaparrito (‘El Chapo’), un señor de un sombrero (‘El Mayo’), enseguida como un licenciado (Dámaso López) y yo ‘oh my god’, yo no me lo esperaba”, narró ‘La Gringüita’ en la entrevista con Gusgri.