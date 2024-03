Cártel del Noreste aclara si AMLO recibió apoyo de Los Zetas en campaña de 2006

El Cártel del Noreste volvió a enviar un mensaje dirigido al presidente. (X/@DemonioTtv)

Al igual que lo hizo en junio de 2023, el Cártel del Noreste (CDN) grabó y difundió un video dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como a su gabinete y a la población en general.

Una de las finalidades de este material era emitir un pronunciamiento respecto a las recientes acusaciones sobre una presunta cercanía entre el mandatario federal y el cártel de Los Zetas previo a las elecciones de 2006.

El emisor del mensaje, cuya identidad mantuvo bajo resguardo, hizo referencia al reportaje publicado en The New York Times y a las declaraciones de quien se identificó como Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, al medio Latinus.

“No son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la república y aclaramos que el comandante 42 no conoce a ese encapuchado que se identifica como Celso Ortega Jiménez. Nunca habló con él y menos de ese tema”.

En el reportaje presentado por Latinus el 15 de febrero de 2024, un hombre con el rostro cubierto —quien dijo ser Celso Ortega— dijo que Alejandro Treviño Morales, alias ‘Z 42′, estaba peleado con Nazario Moreno y le pidió acudir a Nueva Italia, Michoacán, para “hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña”.

“Él [Treviño Morales] dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de Los Zetas todo el país porque se los iba a entregar”, mencionó el hombre entrevistado por dicho medio.

Sin embargo, el mensajero del CDN (nacido como una escisión de Los Zetas) dijo que en ese tiempo Nazario Moreno, alias ‘El Chayo’, era aliado de los de la última letra, por lo que no podría haber tenido una enemistad con ‘El Z 42′.

“Lo dicho por el encapuchado que dice ser Celso Ortega Jiménez son incoherencias de esas personas, o quizá ni siquiera sea él. En esas fechas, ese grupo [Los Ardillos] era una escisión de los Beltrán Leyva”, agregó.

Conviene acotar que para la época en que se desarrolló aquel proceso electoral, los Beltrán Leyva aún mantenían su alianza con el Cártel de Sinaloa y se posicionaban como uno de los grupos contrarios a Los Zetas.

“Nosotros no nos metimos, no nos metemos y no nos meteremos en la política [...] ¿Cómo [’El Chayo’] se iba a mandar traer a Celso Ortega Jiménez a Nueva Italia, que estaba bajo control de Los Zetas”, sentenció el sujeto fuertemente armado.