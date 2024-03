Así fue como ‘El Chapo’ Guzmán conoció a Valeria Rubí Quiroz, ‘La Gringüita’

Así se conocieron 'El Chapo' y 'La Gringüita' (Infobae)

Valeria Rubí Quiroz, un examante de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán decidió romper el silencio, al hablar de su relación con el capo, en una entrevista con el youtuber, Jonathan Samano, mejor conocido como ‘Gusgri’.

En su relato, la joven de 31 años, según sus declaraciones, Valeria conoció a Joaquín en un mes de diciembre, probablemente en 2007, pues aún era una menor de edad, luego de que una de sus primas la invitara a una fiesta del pueblo.

“En una reunión de ahí, en una fiesta, íbamos a Culiacán, todos los diciembres y nos invitaron, a mí unas primas a una reunión, cerca y fuimos, y cuando llegamos, pues el señor me vio y ya, pues viví con él dos años, así tal cual, me dijo que ya, que me iba a ir con él, entonces obviamente como tal persona, ya no podía, nadie podía decirle que no, pero él muy educado y todo”, argumentó ‘La Gringüita’, examante de ‘El Chapo’.

Valería Rubí y el Chapo (Fotoarte: Steve Allen)

‘La Gringüita’ afirmó que fueron dos años en los que estuvo como una de las amantes de Guzmán Loera, por lo que se vino a vivir de Los Ángeles, en Estados Unidos, hasta Culiacán, donde tenía una casa para ella sola, no estudiaba, ni trabajaba.

La forma en la que fue abordada por ‘El Señor de la Montaña’ fue muy natural, pues ella quedó cautivada con su romanticismo, además del respeto con el que se le acercó, por lo que asegura que no pudo negarse.

El "Chapo" Guzmán junto a Valeria Rubí Quiroz

Valeria estaba ‘quedando’ con un sobrino de ‘El Chapo’

La mujer le comentó a Gusgri que ella lo conocía debido a que estaba quedando con uno de los sobrinos del capo, sin embargo, no dio más datos, pero al verla en la fiesta se presentó y decidió hacerla una de sus mujeres durante dos años, donde ella asegura que fueron los mejores de su vida.

Rubí agregó que ella no busca a ofender a las otras mujeres con las que estaba Guzmán, pues para esas fechas acababa de casarse con Emma Coronel Aispuro, su actual esposa.

“Yo sabía de él, porque un sobrino de él, estaba quedando tipo conmigo, pero nada más, cuando ya me lleva, estoy con él, pues duré con él dos años en una relación, es mi pasado y sin ofender a las personas con la que él estuvo o estaba en ese momento, porque yo no tengo problemas con nadie”, dijo Valeria Rubí a Gusgri.