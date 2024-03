¿Dónde compra Claudia Sheinbaum su ropa con bordados tradicionales?

La candidata por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, habla durante su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

Claudia Sheinbaum está a punto de arrancar oficialmente su campaña presidencial este 01 de marzo, pues en unas horas estará en el Zócalo de la Ciudad de México para dar unas palabras a los simpatizantes de Morena.

En varios de sus eventos políticos se suele ver que la candidata lleva algunas prendas con bordados de tenango y aquí te decimos dónde es que compra este tipo de prendas la política.

Dónde compra Clauida Sheinbaum su ropa

Fue durante una entrevista para El Universal donde la elegida para contender en las próximas elecciones de 2024 detalló que muchas de sus prendas son hechas a la medida.

“Y como soy muy delgada, luego no encuentro ropa de mi talla entonces la mando hacer. En una ocasión que estaba en el gobierno de la Ciudad de México, junto con una secretaria nos salimos a buscar a una costurera, no recuerdo porqué, un botón o un cierre, lo que siempre pasa y a unas cuadras del Zócalo encontramos una que hacía muy bien su trabajo”, comentó.

La candidata por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum, saluda a simpatizantes durante su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución, hoy en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Debido a que le gustó la forma de trabajar de dicha costurera, de la cuál no reveló el nombre, Sheinbaum acudió después con ella tras ver un diseño de tenangos y hizo una petición especial que terminó siendo el vestido color guinda que usó para su cierre de campaña en el Monumento de la Revolución.

“Vi los tenangos y me gustaron por su fondo guinda y sus alegres animales (...) Entonces, voy creando mi guardarropa para casos especiales con cosas muy nuestras, con los colores que me van bien. Y creo que la costurera es muy buena”, destacó Claudia para dicho medio.

Sheinbaum compartió imágenes firmando su compromiso con Jesús María Tarriba Credito:IG@claudia_shein

Cabe señalar que otro atuendo que llamó la atención fue el que la exfuncionaria llevó durante su boda con Jesús María Tarriba, pues aunque a simple vista parecía un vestido blanco sin mangas, al ver las fotografías a detalle se podía observar que también contaba con algunos bordados.

Hasta el momento, la candidata por Morena no ha dado más detalles respecto a la identidad de la costurera que le confecciona sus artesanales prendas.