¿Cuáles son? Xóchitl Gálvez adelanta su proyecto de gobierno a un día de que inicien las campañas

El candidato presidencial Xóchitl Gálvez de una coalición partidaria celebra una conferencia de prensa en Ciudad de México, México, el 23 de febrero de 2024. (REUTERS/Henry Romero | Archivo)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, anunció que hoy concluyó su ciclo de conferencias llamadas “De la Verdad” o “mañanetas”, a pocas horas de que comenzará su campaña electoral rumbo a los comicios del 2 de junio, la cual apodó “campañeta”.

En su conferencia de prensa de hoy, recordó que “en pocas horas” iniciará su campaña presidencial en Fresnillo, Zacatecas, y posteriormente visitará otros estados.

“Damos por concluido este ciclo de conferencias, que la verdad para mi fue super positivo entrar en contacto con ustedes, ser cuestionada de manera libre e independiente, sin preguntas sembradas.

“Anunciarles que ya en unas horas estaré arrancando mi campaña rumbo a la presidencia de la republica en la cuidad de Fresnillo, Zacatecas”, dijo.

Acusó que sus adversarios “están desesperados” y tratan de negar que hay inseguridad en todo el país, a pesar de la presencia del crimen organizado.

“Me da mucho gusto, estoy muy contenta, en la casa del enfrente están muy desesperados tratando de justificar lo injustificable, tratando de decirnos que en México no pasa nada, no hay necesidad de tener el gabinete de seguridad que todo está bien, no importa que asesinen a candidatos, no importa que el territorio esté bajo la amenaza del crimen organizado, están en su visión de un país donde no pasa nada y está mejor que nunca”, afirmó.

Adelantó que mañana publicará una serie de tiktoks en los que narrará cómo se convirtió en la candidata presidencial y adelantó qué temas conformarán su proyecto de gobierno. Te decimos cuáles son.

¿Cuáles son los ejes del proyecto de gobierno de Xóchitl Gálvez?

La candidata presidencial detalló que ha realizado foros para crear sus propuestas de gobierno, entre las que destacó que estará el combate a la falta de agua, acciones a favor del medio ambiente y a de las mujeres, entre otros; sin embargo, el tema central sera la seguridad.

“Estamos terminando los foros que hemos hecho en diferentes áreas con Enrique de la Madrid, esto se va a ir concretando al largo de toda la campaña, por que la idea es seguir teniendo estos foros, ya hay unas propuestas que mañana daremos a conocer que han sido resultados del tema de energía, de medio ambiente, de mujeres, en temas de agua, de infraestructura, mañana vamos a dar una propuesta primera sobre cuáles van a ser nuestras prioridades, obviamente el tema de la división de poderes, el tema del fortalecimiento de la democracia serán dos temas fundamentales que los ciudadanos nos han demandado”, comentó.

Gálvez Ruiz resaltó que a lo largo de su precampaña se reunió con “Xochilovers”, una red ciudadana a la que le ofreció “jugar un papel importante” en el gobierno federal, en caso de que gane las elecciones.

Asimismo, informó que sí integrará a diversos ciudadanos al gabinete federal y equipo de trabajo para temas de seguridad publica, de transparencia, de combate a la corrupción, de educación y de salud.

“Sin lugar a duda el eje central de esta campaña va a ser el tema de la seguridad, osea ahí estamos sumando a muchos nuevos expertos , especialistas que nos acompañan en este proceso.

“Mi respuesta es: sí vamos a tener ciudadanos en e gabinete, no hay duda, no te puedo decir, son este y este, pero si los vamos a ir presentando a la largo de la campaña”, concluyó.