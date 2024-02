“No me van a doblar”: así llegó Loret de Mola al juzgado tras demanda de Pío López Obrador

Carlos Loret de Mola afirma que seguirá defendiendo la libertad de expresión (Foto: tomada de @CarlosLoret)

Luego de dar a conocer a través de las redes sociales que se dirigía a un juzgado para atender temas relacionados con la denuncia que le puso Pío López Obrador por la difusión de videos en donde se le ve recibir fajos de dinero, el periodista Carlos Loret de Mola se dijo firme en su defensa a la libertad de expresión y aseguró que por más presión que ejerzan sobre él, no lo doblarían.

Fue la mañana de este martes 27 de febrero justo en el marco en que terminó la conferencia de prensa conocida como La Mañanera que el comunicador dio a conocer que estaba ingresando a un juzgado con sede en la Ciudad de México debido a que el hermano del titular del Poder Ejecutivo le pedía un pago por 200 millones de pesos tras haberlo exhibido en 2020.

“Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador2, escribió el periodista.

El hermano del presidente denunció al periodista por los videos en los que se le ve recibir dinero Foto: X/@piochiapas

Si bien las declaraciones del comunicador ya habían causado revuelo en las redes sociales, a su llegada al juzgado un grupo de periodistas lo esperaban por lo que aseguró que sin importar nada, no cedería a la presión de parte del hermano del fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y las autoridades ya que defendería la libertad de expresión, al tiempo que agradeció el apoyo que recibió de parte del público y por supuesto sus abogados.

“Sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el poder judicial, lo hemos visto desde hoy”, dijo.

A pesar de tratarse de una entrevista breve a los medios de comunicación, Loret de Mola insistió en que, pese a su postura, ya había habido privilegios para con el hermano del presidente quien a su llegada al juzgado, se le permitió la entrada de manera inmediata mientras que él tuvo que esperar en las inmediaciones del Poder Judicial para el careo con el antes mencionados.

“No se si pudieron ver a Pío López Obrador o entrevistarlo. Aparentemente ya empezaron los privilegios y le dieron acceso en donde no tenía que pasar por esto (...) sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando pero lo único que no le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto es que no me van a doblar, por más presiones que quieran ejercer, vamos a seguir ejerciendo al libertad de expresión al costo que sea”.

El periodistas Carlos Loret de Mola fue el único que ofreció una entrevista a los medios previo al careo Foto: Getty Images

Mientras Carlos Loret de Mola ofrecía una entrevista a los medios de comunicación, se difundieron en redes sociales imágenes del hermano del presiente arribando a las instalaciones del Poder Judicial. Acompañado de sus abogados, vestido con un suerte en color gris, jeans en color azul y con un semblante de tranquilidad, se reveló que ingresó al careo en el juzgado ubicado en la colonia Doctores sin mediar palabra con los medios o con alguna autoridad. Se espera que en adelante haya detalles sobre esta medida que ha causado revuelo a nivel nacional.