Tunden en redes a Alan de ‘Magneto’ por aparecer ‘ahogado’ al bailar en show de los ‘90′ Pop Tour’ | VIDEO

Alan Ibarra ha sido blanco de críticas e incluso memes debido a su desempeño durante los conciertos del 90's Pop Tour. Crédito: @slbarrientos

Alan Ibarra del grupo noventero Magneto vuelve a figurar en las redes sociales por su desempeño durante un concierto de los 90′s Pop Tour, espectáculo musical que reúne a cantantes y agrupaciones que vivieron sus años de gloria en la industria musical hace más de dos décadas.

Te puede interesar: “¿Qué le pasó?”: internatuas critican a Adela Micha por supuestos arreglos estéticos

En las últimas horas, en X y especialmente en TikTok se ha vuelto viral un breve clip grabado durante un reciente show del concepto creador por Bobo Producciones. En el audiovisual, Alan Ibarra interpreta junto a integrantes de JNS, The Sacados, Caló, Mercurio y Kabah una de las canciones que reúne al todo el elenco.

Pero a diferencia de la energía y entrega de otros compañeros, Alan se nota fuera de ritmo e incluso ahogado durante la presentación. Su desempeño en el escenario no pasó desapercibido para los espectadores, quienes enfocaron sus celulares sobre él y compartieron las grabaciones en redes sociales.

Te puede interesar: Peso Pluma y Nicki Nicole: ésta fue la última publicación que hizo el famoso con la argentina

Una de las publicaciones más comentadas fue hecha por el tiktoker @slbarrientos, quien escribió “ya que se acabe”, en referencia a la apatía que muestra el cantante, quien en los años 90 fue el amor imposible de miles de jóvenes gracias el éxito de Magneto, una de las boy band más populares de la década.

Ibarra, quien en el pasado ha sido criticado por “caminar” durante las presentaciones en vivo, volvió a ser blanco de burlas. Algunos comentarios que resumían la controversia son los siguientes:

Te puede interesar: ¿Peso Pluma le envió un enorme ramo de ROSAS a la mujer con la que se destapó su infidelidad a Nicki Nicole? Esto sabemos

“El 90s pop tour parece que comenzó desde 1810″

“Cuando odias tu trabajo pero te acuerdas que tienes de deudas, hijos y una renta que pagar”.

“Considero que si ya no se sientes capaces de dar un buen show mejor no lo hagan. es mejor recordarlos como antes”.

“Él hace lo que tiene que hacer que es cantar, cosa que los otros magneto, no!”

Alan Ibarra ha vuelto a ser blanco de críticas por su apatía durante una presentación del espectáculo 90's Pop Tour Crédito: @slbarrientos, TikTok

Si bien hubo personas que justificaron al vocalista de Magneto, la mayoría de los comentarios fueron críticas hacia él. Desde que el grupo se sumó al concepto, Alan Ibarra permanentemente ha estado en el ojo del huracán debido a que ha mostrado poco interés por estar en forma para, según usuarios de redes sociales, ofrecer un concierto a la altura.

En noviembre de 2023, el cantante y el resto del elenco artístico de los 90′s Pop Tour fueron duramente criticados por su pobre desempeño durante un concierto en beneficio de damnificados por el huracán Otis. Ante la ola de señalamientos y burlas, integrantes de JNS y OV7 respondieron a usuarios que los acusaron de subirse a los escenarios sin ganas:

“Lo importante el día de hoy es que la gente venga a donar, yo creo que tu comentario no tiene nada qué ver, muchas gracias por la entrevista”, mencionó Karla de manera tajante a un reportero. Por su parte, Melissa añadió: “Ya, no hacer caso, no hacer caso y hacer las cosas bien siempre, de corazón”.

Por su parte, Alan Ibarra se ha mantenido al margen de la polémica en redes sociales y ante la prensa, la cual ha consignado el fenómeno que generar su bajo desempeño en el escenario.