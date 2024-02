Morat anunció gira en 2024: ciudades y fechas en México

Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Martín Vargas y Juan Pablo Villamil estarán en cuatro ciudades de México EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda /ARCHIVO

Después de que Morat agotó todas sus fechas del año pasado en poco tiempo, la agrupación ya anunció Antes de que amanezca, una gira para 2024.

Este tour contempló únicamente estadios para sus conciertos, entre los cuales se encuentran los de cuatro ciudades en México:

Monterrey el 27 de noviembre en el Estadio Mobil Super

Guadalajara el 2 de diciembre en el Estadio 3 de marzo

Mérida el 8 de diciembre en el Estadio Carlos Iturralde

Ciudad de México el 13 de diciembre en el Foro Sol

Cabe destacar que esta es la primera vez en que Morat se presentará en el Foro Sol, un recinto cuya capacidad es de más de 65 mil personas y que en este año tendrá una remodelación importante. Algunos de los artistas que han estado ahí son Taylor Swift, Siddhartha, Paul McCartney y BLACKPINK. Anteriormente esta agrupación colombiana había ofrecido conciertos en el Auditorio Nacional y en el Palacio de los Deportes.

Todas las fechas de Morat en 2024 (X/MoratBanda)

El anuncio de Antes de que amanezca despertó alegría entre los fans de la banda, pero también algunos reclamos de sus admiradores mexicanos por haber dejado este país al último. De igual forma, hubo quienes les pidieron contemplar a otras ciudades, incluida Querétaro, pues al parecer ellos habían prometido tomar en cuenta dicho lugar.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en la publicación de X, antes Twitter: “¿Cómo que hasta diciembre?”, “Dios mediante verlos en Mérida”, “Falta uno en Arequipa”, “Qué emoción, espero llegar a fin de año”, “Justo estaba hablando con un amigo de eso y de repente lo subieron”, “¿Y Querétaro qué? Ustedes dijeron que no nos iban a dejar fuera”, “Su primer Foro Sol, ya me vi”, “Gracias por volver a México”, “Me gustaba cuando no pensaban que México solo era CDMX, Guadalajara y Monterrey”, entre otros.

Las quejas de los fans surgen porque Morat visitó más ciudades mexicanas en 2023, ya que contemplaron a San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Guadalajara y Torreón, se desconoce si añadirán más lugares conforme se agoten las primeras fechas confirmadas.

Todos sus conciertos serán en estadios para 2024 - crédito Morat

Por el momento no se sabe cuándo comenzará la venta de boletos, pero se espera que se haga a través de la plataforma Ticketmaster. Como único comentario en su anuncio, los integrantes de Morat escribieron “LOS ESTADIOS” e invitaron a sus admiradores a visitar al página oficial para obtener información.

De igual forma, los datos sobre los precios aún no son liberados, por lo que los fans tendrán que esperar a que haya un anuncio oficial para apartar su dinero y acudir a los conciertos.

Morat abrirá su gira en Madrid, España y estas son todas las fechas del tour 2024: