AMLO asegura que lo vincularon con el narco en ‘venganza’ por el caso Colosio: “Lo armaron por lo del segundo tirador”

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las razones para que el periodista Tim Golden publicara la investigación que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en la que lo acusan de recibir dinero por parte del Cártel de Sinaloa para financiar su campaña electoral en el 2006; sin embargo, indicó que él ha analizado el tema e incluso tiene una teoría.

En La Mañanera de hoy, el mandatario dijo que le gustaría que el periodista le aclare sus razones, pero acusó que tanto la publicación como la cobertura del tema se debe a que se dio a conocer información sobre el segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

“A mí me gustaría que me aclarara el periodista, además es premio mundial del periodismo, que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba en Israel y lo trajeron. Entonces, ¿Saben qué tengo como hipótesis? Que les molestó mucho, les preocupó mucho algo que yo ni pensaba era trascendente, porque desde el principio hablé, desde que tomé posesión, que no era mi fuerte la venganza y que no iba a estar yo investigando a presidentes, aunque la mayoría pidió que investigara a los expresidentes, hasta se hizo una consulta, pero como no hubo participación suficiente no fue vinculatoria.

“Son tan perversos que piensan que uno actúa de la misma manera y estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio. Porque no se sabía, bueno yo no lo sabía, presidente de México, hace tres meses no sabía y tengo como principio no mentir y no traicionar, no sabía que García Luna había ingresado al CISEN, a este sistema de espionaje junto con Salinas, en 1989, y no sabía que a él le toca ya ascendido en el CISEN, ya como supervisor o jefe de operaciones, en 1994, ir a buscar a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador, que trabajaba en el CISEN”, dijo en Palacio Nacional.

