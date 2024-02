Verónica Castro se alejó de su hermana por la herencia de su mamá, según Cristian Castro

Verónica Castro está distanciada de su hermana por le herencia de su mamá (Twitter/@vrocastroficial)

La muerte de la madre de Verónica Castro, Socorro, hace cuatro años aún afecta a la familia de la actriz, pues ella no está de acuerdo con el testamento y se alejó de su hermana Beatriz porque ella resultó ser la heredera.

Fue Cristian Castro quien reveló esta información en una entrevista con el programa A la tarde el Gallito Feliz compartió que es cierto que entre su madre y su tía existen problemas por los bienes que dejó su abuela porque La Vero recibió casi nada de herencia y está enojada por esto.

Y es que la protagonista de Los ricos también lloran habría invertido mucho dinero en que su mamá viviera en las mejores condiciones y dedicó gran parte de su vida en reunir el dinero suficiente para comprar diferentes propiedades para Socorro.

La madre de la actriz murió durante el punto más grave de la pandemia por covid-19 (Foto: Instagram @vrocastroficial)

Sin embargo, la fallecida madre de la actriz pensó que sólo una de sus hijas debía de llevarse toda su herencia porque estaba “desprotegida”, por ello decidió que fuera Beatriz la nueva dueña de sus inmuebles.

“Hay cierta tensión, sí, porque mi abuela cuando muere le deja sus propiedades a la hija más desprotegida, que es a Beatriz. Entonces, ahí bueno de pronto no sé si mi mamá quizá dijo: ‘Bueno, ¿y a mí qué me toca?’”

El intérprete de Azul recalcó que fue Verónica quien adquirió todas esas propiedades fue su mamá y ahora ninguna le pertenece.

Cristian espera que su madre sí respete la decisión de su abuela (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Son propiedades que mi madre le compró a mi abuela, las puso a su nombre y fueron regalos en vida, esos regalos, que no son muchos, se los dio a su hija Beatriz, que realmente ha tenido problemas muy fuertes”, compartió el cantante.

Según Cristian, los problemas que ha tenido su tía son diversos y graves ya que todos han sido por salud, por ello comprende la decisión que tomó en su momento su abuela, pero también comprende el enojo de su madre.

“Tuvo cáncer y realmente un problema de vista tremendo, así que ella quiso de alguna manera que Beatriz estuviera protegida”

La actriz nunca ha hablado de la relación que actualmente mantiene con sus hermanas (Foto: Captura de pantalla)

Pese a toda esta situación, Cristian Castro apoya la palabra que dejó su abuela en el testamento y espera que su mamá sí respete la decisión.

Verónica Castro no fue al funeral de su mamá

En su momento, se pensó que la intérprete de Mala noche no no mantenía la mejor relación con su madre porque se dio a conocer que no acudió al funeral de la señora Socorro.

La madre de Verónica murió el 24 de abril de 2020 y sumió a toda la familia Castro en luto, pero fueron pocos los que asistieron al último adiós de la señora, según reportó el medio Quién en su momento, sólo fueron 10 familiares debido a que en ese momento ya se habían impuesto las medidas de seguridad por la contingencia de la COVID-19. El funeral duró unas pocas horas y el cuerpo fue cremado.

Verónica compartió que sufrió mucho la muerte de su mamá tanto emocional como físicamente (Cuartoscuro)

Después se dio a conocer que sólo José Alberto El Güero Castro fue el único que se pudo despedir de su madre, pues sus hermanas Verónica y Beatriz, como Fausto, no podían acudir por recomendación de las autoridades.

Mucho tiempo después, Verónica compartió que sufrió mucho la muerte de su madre, inclusive tuvo problemas de salud. “Se me derramó la bilis, me espanté muy feo. Me dolían todas las articulaciones, mucha artritis. Cosas muy feas”, compartió en entrevista con Pati Chapoy.

Luego de ver el testamento de su madre, ella cambió el suyo, pero no dio detalles de cómo será repartida su herencia.