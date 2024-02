¿Cómo afecta a la salud tomar creatina en exceso?

iStock

La popularidad de la creatinina como un complemento dietético entre los atletas se debe a su capacidad de transformarse en creatina fosfato o fosfocreatina, una sustancia almacenada en los músculos que sirve como fuente de energía durante ejercicios de alta intensidad y corta duración. Esta capacidad de potenciar el rendimiento atlético y aumentar la masa muscular la convierte en un suplemento prominente en el régimen de entrenamiento de deportistas.

La creatina, además de generarse naturalmente en el organismo mediante la síntesis de aminoácidos como la arginina, la glicina y la metionina en órganos vitales como los riñones, el hígado y el páncreas, se puede obtener de manera exógena a través del consumo de carne, pescado y mariscos, o como un suplemento dietético. Esta doble vía de adquisición subraya su importancia, no solo como un elemento esencial en la dieta humana sino también como un recurso clave para quienes buscan optimizar su desempeño físico y la recuperación muscular después del ejercicio.

Los beneficios energéticos de la fosfocreatina, que actúa convirtiendo en ATP, una molécula fundamental para el transporte de energía celular, explican el interés creciente en el uso de suplementos de creatina. Su efectividad para mejorar el rendimiento en actividades que requieren ráfagas cortas de energía e intensidad, así como su seguridad para el consumo a largo plazo cuando se administra en las dosis recomendadas, continúa siendo objeto de estudio en la comunidad científica deportiva.

La suplementación con creatina ha sido catalogada como generalmente “segura” para atletas, según un reporte de Mayo Clinic. Esto incluye a aquellos involucrados en disciplinas que demandan una alta explosión de energía como el sprint, body building y deportes de equipo, con la condición de que se consuma en las dosis recomendadas.

Este suplemento, frecuentemente malentendido, no solo ha demostrado ser beneficioso para incrementar el rendimiento deportivo sino que, además, puede ser consumido seguramente hasta por 5 años. La clave para evitar efectos adversos, de acuerdo con la clínica, radica en elegir productos de proveedores que adhieran a prácticas de fabricación de calidad y estén sujetos a testeos independientes.

Investigaciones publicadas en el Journal of the International Society of Sports Nutrition por José Antonio y su equipo de la Nova Southeasten University en Florida en 2021, han contribuido significativamente a desmitificar varias creencias erróneas acerca de la creatina. Por ejemplo, contrario a lo que muchos piensan, esta no necesariamente induce retención de agua ni actúa como un esteroide anabólico.

Además, su consumo en las dosificaciones recomendadas no tiene efectos nocivos en los riñones de personas sanas, no promueve la pérdida de cabello, ni conduce a deshidratación o calambres. Estudios sugieren que incluso puede ser beneficiosa para niños y adolescentes, además de no incrementar la masa grasa corporal.

Sin embargo, como cualquier suplemento, el consumo excesivo de creatina puede derivar en efectos no deseados. Individuos con afecciones hepáticas o renales deberían evitar su uso, dado que puede exacerbar estos problemas.

Además, la ingesta a dosis altas podría ocasionar desde síntomas digestivos hasta potencial aumento de la presión arterial. La mezcla de creatina con ciertos medicamentos, como el ibuprofeno o naproxeno, así como con diuréticos, podría aumentar el riesgo de deshidratación y daño renal.

La seguridad y eficacia de la creatina son características que han sido respaldadas por extensa evidencia científica, siempre que su consumo sea dentro de los parámetros recomendados. No obstante, es crucial adquirir estos suplementos de fuentes confiables que aseguren su pureza y calidad, evitando productos adulterados que podrían comprometer la salud del consumidor.