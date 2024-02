“No es concluyente”, Tim Golden sobre reportaje que señala dinero del Cártel de Sinaloa en campaña de AMLO

El periodista ha tenido colaboración con The New York Times y hasta tuvo una pasantía en Harvard. Crédito: Tim Golden / Infobae / Cuartoscuro

Tim Golden, quien investigó el presunto pago millonario por parte del Cártel de Sinaloa en la campaña electoral del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006, aseguró que los datos que encontraron y publicaron en ProPublica no son información “innegable y contundente”, según comentó en una entrevista para el medio La Opinión.

Te puede interesar: Esta es la lista de los miembros de Morena ligados al Cártel de Sinaloa

Fue el 30 de enero que Golden publicó una investigación en la que se preguntaba si el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos con mayor presencia en México, había apoyado al entonces candidato presidencial López Obrador. Lo anterior derivado de una investigación de autoridades estadounidenses.

De igual manera, en la investigación periodística fueron consultados miembros de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) quienes apuntaron a la posibilidad de una financiación ilícita.

AMLO negó las acusaciones Crédito: Cuartoscuro

Tan solo un día después de que fueran publicados los datos Goden habló con el periodista Jesús García, quien lo interrogó debido a su reciente publicación y fue ahí donde aprovechó para aclarar que son los lectores los que deben sacar sus propias ideas sobre lo que ocurrió

Te puede interesar: Quién es “Nico”, el chofer de AMLO a quien el Cártel de Sinaloa habría entregado 2 mdd para su campaña en 2006

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, aseguró Tim Golden en la entrevista mencionada. Tras revelarse la información, el mandatario nacional aseguró en su conferencia matutina que el reportaje “es completamente falso, es una calumnia”.

Qué dice el reportaje sobre los colaboradores de AMLO

A pesar de los diversos reportes en medios, el artículo de ProPublica, una organización sin fines de lucro dedicada a exponer abusos de poder, se puede leer que no hay certeza de que la investigación fue concluyente respecto a sí el presidente López Obrador sabía de las posibles donaciones.

El Cártel de Sinaloa, principalmente la facción de Los Chapitos, ha centrado su modelo de negocios en el tráfico de fentanilo (Foto: Infobae México)

En el artículo se habla de gente que sería cercana a AMLO y quienes estarían implicados con los pagos. En una de las partes de la Golden se puede leer que funcionarios aseguraron que luego de checar grabaciones algunos fiscales estadounidenses estaban “decepcionados” debido a que buscaban evidencias contundentes. Aunque los agentes propusieron seguir adelante con una operación encubierta.

Te puede interesar: Quién es Roberto López Nájera, abogado del narco que reveló a la DEA que el narco financió campaña de AMLO en 2006

La investigación de las autoridades estadounidenses fue cerrada sin que se presentaran cargos y posteriormente fue dada a conocer recientemente.

Otra de las periodistas que habló sobre los presuntas pagos fue Anabel Hernández, quien publicó una columna en el medio DW. Incluso Hernández señaló que Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, se habría comunicado con AMLO.

Anabel Hernández fue entrevista en MVS y aseguró que tiene pruebas: “Yo llevo en esto desde 2019, yo ignoro cuándo llegaron a esta historia, yo estoy investigando a López Obrador y varias historias en su entorno desde 2019, he sido muy dura y criticada porque tengo información”.

Jesús Reynaldo “El Rey" Zambada fue uno de los testigos en el juicio contra García Luna y fue cuestionado respecto a un pago a AMLO (Infobae)

La Barbie habría sido el encargado de los presuntos pagos al equipo de AMLO y en su momento trabajó para El Rey Zambada. Cabe recordar que cuando fue realizado el juicio en contra de Genaro García Luna, en Brooklyn EEUU, uno de los testigos fue Jesús Reynaldo El Rey Zambada.

El abogado de García Luna, César de Castro le preguntó a El Rey si no recordaba haber financiado la campaña de AMLO contra el entonces presidente Vicente Fox que intentaba frenar su llegada a la Presidencia y le cuestionó si no había declarado eso y que estaba registrado en una de las notas tomadas por los interrogatorios del Departamento de justicia: “No podría haber dicho eso porque no es cierto”.

Finalmente, quien fue uno de los hombres cercanos al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y quien fue conocido como el superpolicía fue hallado culpable de los cinco cargos en su contra, entre ellos su relación con el Cártel de Sinaloa.