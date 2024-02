Buscan boletos para Karol G en México con letreros en la calle

Karol G estadio azteca (Jovani Pérez/Infobae)

Desde que Karol G anunció su primera fecha en México hubo una gran expectativa por el concierto y se agotaron rápidamente las entradas, así que se abrieron nuevos conciertos que de igual manera fueron sold-out desde la preventa.

Si bien recientemente se liberaron algunas localidades en el Estadio Azteca, hubo muchos fans de La Bichota que se quedaron sin boleto porque volvieron a terminarse rápidamente.

Ante la ilusión que genera ver a su artista favorita, muchos fans de Karol G ya recurrieron a alternativas desesperadas para conseguir un boleto, si bien comprar entradas en reventa supone un riesgo, la mayoría de ofertas de este tipo se hacen en redes sociales, pero en esta ocasión las hicieron en la calle.

(Captura de pantalla/X/@ticketelhamster)

De acuerdo con algunas fotografías virales en redes sociales, hubo muchos fans de Karol G que colgaron cartulinas y posters en puentes, paredes y otras estructuras para buscar boletos.

En los letreros se pudieron leer mensajes como “Cambio fotos chicas de patas por un boleto para ver a la Bichota”, “Me rento para darles celos a tu ex el 14 de febrero a cambio de boleto para Karol G. Boleto VIP si me madrean”, “Busco Chamba, no tengo experiencia y me da hueva todo pero quiero un boleto para Karol G” o “Hago amarres a cambio de un boleto para Karol G”.

(Captura de pantalla/X/@ticketelhamster)

Aunque es probable que este desesperado recurso de último momento sea una broma y no un trato serio, lo cierto es que generó muchas interacciones en redes, además, hubo quienes aprovecharon para ofertar los boletos que tienen entre comentarios de redes sociales.

Cabe señalar que estos creativos anuncios vistos en las calles de la Ciudad de México ya llegaron hasta Karol G, quien citó una de las publicaciones virale sy aseguró que también se siente entusiasmada por sus conciertos en la capital del país.

(Captura de pantalla)

Este fue el mensaje que escribió La Bichota desde su cuenta de X oficial: “yo también estoy desesperada !! Ya casi los veoooo Méxicooo”. Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación de Karol G:

“Estoy bien triste porque no tengo dinero y no la podré ver”, “México te ama”, “Te esperamos con el corazón abierto”, “El cartel que dice ‘Boleto VIP si me madrean’ ya denle su boleto”, “Dios mío, el amor que te tiene México no es normal. Hasta dentro de las universidades reproducen tu música, es impresionante el impacto que generas en ellos”, “Karol G, te juro que tengo el sueño de conocerte, y de ir a uno de tus conciertos, por favor cúmpleme mi sueño”, entre otros.

En total, estos serán todos los conciertos que ofrecerá la cantante colombiana en México para el 2024: