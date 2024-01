Quién es Tim Golden, el periodista estadounidense que destapó la investigación que vincula a AMLO con el Cártel de Sinaloa

El periodista ha tenido colaboración con The New York Times y hasta tuvo una pasantía en Harvard. Crédito: Tim Golden / Infobae / Cuartoscuro

La mañana de este miércoles, 31 de enero, las redes sociales, la oposición y los defensores de la 4T quedaron atónitos luego de que saliera a la luz la investigación de Tim Golden, el periodista que publicó los posibles nexos entre AMLO y el Cártel de Sinaloa.

Desde el sitio ProPublica, el comunicador publicó el artículo denominado “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?” que generó diversas reacciones en nuestro país.

El presidente reaccionó a los reportajes que señalan financiamiento del Cártel de Sinaloa en su campaña de 2006. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

¿Qué dijo AMLO?

Tras ser señalado por lo que las investigaciones arrojaron, el mandatario tabasqueño utilizó la visibilidad que le proporciona la conferencia mañanera para abordar el tema asegurando que todo es totalmente falso pues no hay pruebas que lo avale.

“Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto no sólo en México, está muy subordinada al poder”, expresó.

Del mismo modo, insistió en que no importa lo reconocidos y premiados que puedan ser los periodistas, pues incluso ellos pueden engañar a la población. Además, está seguro de que se trata de una especie de jugada en medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México cuestionando: “¿Dónde están las pruebas?”.

El presidente indicó que todos los datos publicados son una total mentira. Crédito: Cuartoscuro

¿Quién es Tim Golden?

Pese a que el mandatario mexicano asegura que no hay que creer a todos los periodistas, Tim Golden es un comunicador nacido en 1961 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ha sido el jefe de noticias en el medio The Marshall Project y durante 20 años fungió como reportero de investigación, corresponsal y redactor en The New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo.

A sus 63 años de edad, cuenta con la distinción del Premio Pulitzer en dos ocasiones, siendo éste el más aclamado por el mundo periodístico. Previo a consolidarse como un reconocido investigador, obtuvo su título en el Dartmouth College y logró obtener el becariado Nieman impartido por la Universidad de Harvard.

Su carrera se caracteriza por lograr obtener archivos de orden confidencial, temas de seguridad, política y del ejército de su país. Su investigación más recordada es cuando expuso la tortura y el abuso de personas prisioneras en el Medio Oriente, específicamente en Abu Ghraib.

¿Por qué se enojó AMLO con Tim Golden?

Dentro del artículo publicado, se destaca la supuesta relación entre Andrés Manuel López Obrador y el Cártel de Sinaloa, vínculo que según el periodista estaría fundamentado por datos de la DEA y de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los datos indican que varios colaboradores del actual titular del Ejecutivo incluso tuvieron varias reuniones con miembros del reconocido cártel entre 2010 y 2011. Pero los acercamientos entre ambos habrían iniciado mucho antes, cuando en 2006 dinero del narcotráfico presuntamente ayudó a financiar el primer intento de López Obrador para llegar a la silla presidencial, acusaciones que el mexicano negó rotundamente.