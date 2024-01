¿Qué significa hacer ‘residencia en Las Vegas’, logro que hará de Los Bukis un grupo histórico?

Foto: Facebook/Los Bukis

Los Bukis hicieron historia al anunciar una próxima residencia en la ciudad de Las Vegas, Nevada, epicentro de los espectáculos más legendarios de la industria del entretenimiento. La agrupación liderada por Marco Antonio Solís compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de sus próximos conciertos en la ‘Ciudad del Pecado’:

Te puede interesar: ¿Gana más dinero? Encuentran a supuesto exvocalista de Grupo Bryndis vendiendo papas; caso viral | VIDEO

“Por primera vez en la historia de Las Vegas, la primer residencia 100% latina y en español”, se lee en la publicación, donde se destaca que la preventa para cliente excluvos de un banco iniciaría el martes 30 de enero, y para el resto del público el viernes 2 de febrero.

La serie de conciertos de Los Bukis son un cierre con bronche de oro a su gira de reencuentro, la cual comenzaron en 2021. El grupo que marcó a toda una generación a finales de los años 80 y la primera mitad de los 90, tuvo lleno total en cada una de las sedes en donde se presentaron.

¿Qué significa hacer una residencia musical?

Desde hace varios años, en la industria del entretenimiento estadounidense se ha acuñado el término “musical residency” (residencia musical), la cual define a una serie de conciertos de un artista o grupo en una misma ciudad, en la misma sede y por un periodo mínimo de tres meses.

Te puede interesar: ¿Por qué el hijo de José Eduardo no llevará el apellido Derbez?

Si un artista no cumple estas reglas, técnicamente sus conciertos se denominan como gira o tour. Por ese motivo, los conciertos de Los Bukis comprenden fechas de mayo a septiembre próximo.

El éxito de una residencia musical está marcado por las ganancias que generan los concierto y la extensión de estos. Si bien una musical residency está sujeta a un mínimo de tres meses, un artista puede extender su permanencia por años, como lo han hecho artistas como Celine Dion, Cher y Rod Stewart.

Los Bukis se convirtieron en la primera agrupación latina en hacer una residencia en Las Vegas. Crédito: @somoslosbukis

Las residencias musicales más exitosas en Las Vegas

‘La Ciudad del Pecado’ ha sido el hogar de celebridades de talla internacional, quienes han firmado jugosos contratos con hoteles y centros de entretenimiento por exclusividad. Pese a que la lista de residencia musical incluye a monstruos de la industria como Elton John y Rod Stewart, es la canadiense Celine Dion la que ostenta el título de la estancia más lucrativa.

Te puede interesar: Luis Miguel anuncia más conciertos en la CDMX: fechas, sedes, boletos y precios de sus presentaciones

La intérprete de “My heart will go on” recaudó la friolera de 630 millones de dólares entre 2003 y 2019. La canadiense hizo dos residencias en Las Vegas, la primera entre 2003 y 2007, donde ofreció 1,1147 shos y recaudó 385 millones de dólares, y una segunda entre 2011 y 2019, donde recaudó 245 millones de dólares.

Otras residencia exitosas son: Jennifer López, con una recaudación de 120 millones de dólares entre 2016 y 2018; Elton John, con 295 millones de dólares recaudados en diferentes estancias entre 2004 y 2020; y Britney Spears, quien entre 2013 y 2017 obtuvo 138 millones de dólares.

¿Cuándo y cómo poder ver a Los Bukis en Las Vegas?

La venta de boletos para la residencia de Los Bukis está disponible para clientes preferentes de un reconocido banco. A través de la página oficial de Dolby Live Park MGM, pueden adquirirse las entradas para los días 3, 4, 8, 10 y 11 de mayo; 12, 13, 17, 19 y 20 de julio y finalmente los días 13, 14 ,18, 20 y 21 de septiembre.

De acuerdo con la agrupación, las fechas anunciadas serán las únicas en la ciudad de Nevada y podrían marcar el fin de su exitosa gira de reencuentro que comenzaron en 2021, ya que hasta el momento el grupo no ha confirmado conciertos después del 21 de septiembre.