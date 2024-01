Claudia Sheinbaum se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD

Claudia Sheinbaum con el líder del PRD (X)

La precandidata presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas y sus tres hijos la tarde de este 29 de enero, en donde discutieron temas que aquejan a México.

A través de redes sociales, la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación presumió una foto con el fundador de Partido de la Revolución Democrática (PRD) afianzando sus relacione a escasos cinco meses de las elecciones federales.

“Me dio mucho gusto visitar al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos Lázaro y Cuauhtémoc y a su hija Camila. Una gran conversación sobre la problemática del país, acompañada de algunas anécdotas”, destacó la morenista en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

(Captura de pantalla: Twitter/alca88)

El acercamiento de la morenista con el ex líder del PRD se puedo a haber concretado con la reunión que sostuvo con su hijo Lázaro Cárdenas Batel, en la Ciudad de México, quien fungió como coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en años anteriores. En aquella ocasión, la precandidata no detalló de los temas tocados en la reunión más que sus felicitaciones por sus nuevos proyectos

“Me dio mucho gusto recibir y platicar con Lázaro Cárdenas Batel, quien hoy está como asesor de la Presidencia Pro-temporé de la CELAC”, publicó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México en sus redes sociales.

Cuauhtémoc y Sheinbaum superan diferencias

A pesar de que la abanderada de Morena y partidos aliados se ha referido con elogios al ex perredista por ser un referente de la izquierda en México, en enero del 2023, la ex mandataria capitalina lamentó la postura de Cárdenas al haber participado en un movimiento con diferencias respecto al presidente Andrés Manuel.

FILE PHOTO: Mexico City’s former Mayor Claudia Sheinbaum speaks during an interview with Reuters in Mexico City, Mexico September 22, 2022. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

El entonces jefa de Gobierno de la CDMX, durante la reunión plenaria de Morena en el Senado, destacó que el ex perredista tenía la libertad de estar en los bandos que mejor consideraba, no obstante, recordó que “hay momentos de definición política (....) y el ingeniero ya decidió”.

“Con todo el respeto al ingeniero, pues él toma una decisión de dónde quiere estar, y nosotros también tenemos una definición muy clara, y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente”, destacó la morenista ante medios. }

De igual manera, el primer mandatario federal indicó que pese al cariño que ha mantenido con Cuauhtémoc Cárdenas sus acciones hablarían de sus preferencias.

“En política sí (es Cárdenas adversario), si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones, y esta ancheta, está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, afirmó en una de sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Cabe destacar que Cárdenas Solórzano, después de las criticas emitidas por AMLO, comunicó mediante una carta su postura respecto a su participación en el colectivo. En ella, subrayó la importancia del debate público para enriquecer la vida democrática del país, mencionando retos significativos como la inseguridad, la desigualdad y el cambio climático.

“Hace falta una amplia discusión de ideas... mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”, expresó, lo que subraya su compromiso con el diálogo constructivo en el entorno político nacional.