La vez que ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada casi eran detenidos juntos

'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada pudieron ser detenidos (Infobae)

En el año 2003, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, junto con Jesús ‘El Rey’ Zambada, estuvieron cerca de ser detenidos por las autoridades mexicanas, luego de que se encontraban en una ranchería ubicada en el estado de Durango.

Los hechos ocurrieron en una propiedad de ‘El Chapo’ ubicada en Las Coloradas, perteneciente al municipio de Tamazula, donde un helicóptero pasó por los alrededores y cada vez el sonido de su motor era más fuerte, por lo que de inmediato ‘Rey’ le pidió un arma a su anfitrión.

Por su parte, Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue a esconderse a diferencia de su hermano y su socio, quienes se quedaron a ser frente a la aeronave, pero cabe mencionar que ambos estaban custodiados por 30 hombres.

“Aunque ‘El Mayo’ era bueno para decidir cuando iniciaban las guerras, no era igual de bueno para combatir en el campo de batalla, eso lo probó a finales del 2003 cuando le hizo a ‘El Chapo’ una visita social acompañado de su hermano ‘Rey’ y su esposa Paty, viajaron en una avioneta de su propiedad a Las Coloradas, una ranchería ubicada en Tamazula, Durango y aterrizaron sobre una pequeña línea trazada en la boscosa sierra, cuando descendieron de la aeronave, ‘El Chapo’ ya lo esperaba con 30 hombres que lo custodiaban, estaba feliz de recibir visitas, saludó a ‘El Mayo’ y se quedaron conversando sobre la pista de aterrizaje durante unos minutos, cuando de pronto escucharon el murmullo de un helicóptero, se miraron uno a otro”, se lee en libro de Anabel Hernández, ‘El Traidor’.

La razones por las que 'El Rey' Zambada ingresó al Cártel de Sinaloa (Infobae)

Por su parte, ‘El Rey’ primero buscó poner a salvo a su esposa Paty, quien se encontraba dentro de la avioneta, a la espera de que bajara el helicóptero para escapar, todo mientras el contador del Cártel de Sinaloa se enfrentaba con ellos.

“Todos corrieron para cubrirse y comenzaron a gritar, ‘están viniendo los soldados’, narró ‘Rey’, ‘yo le dije a mi esposa que regresara a la avioneta y le pregunté al piloto de que en caso de que bajara, él podía despegar’, dijo que sí, ‘mi esposa me dijo que subiera al avión y le dije que no, ‘yo me quedo aquí con ‘El Chapo’ y mi hermano, el sonido del motor cada vez se fue haciendo más intenso, mi hermano ‘El Mayo’ corrió a esconderse entre los pinos’”, narra la periodista.

El encuentro entre 'El Chapo' y 'El Mayo' Zambada (Infobae)

‘El Mayo’ Zambada tenía más de 30 años prófugo de la justicia

Cabe mencionar que en aquellos años, ‘El Mayo’ Zambada tenía más de 30 años prófugo de la justicia, por lo que decidió irse a esconder, pues no era una persona de estar en el campo de batalla, siempre fungió como líder por su conocimiento de cuando comenzar una guerra.

Al final Zambada García se negó a retirarse, mientras ‘Rey’ estaba insistente debido a que temían que regresaran, finalmente tuvieron que irse, dejando a ‘El Chapo’ solo.

“En más de 30 años no había sido arrestado, no sería esa su primera vez, en cambio, ‘El Chapo’ se quedó ahí, en la pista de aterrizaje desafiante, ‘Rey’ le pidió que le compartiera un rifle, le dio una AK-47, ‘ve a refugiarte debajo de un árbol y yo voy a refugiarme aquí, si bajan vamos a tener que pelear con ellos, vamos a tener que matarlos porque van a querer pelear con nosotros’, le dijo ‘El Chapo’, ya estaban los dos dispuestos a disparar cuando el helicóptero comenzó a alejarse, entonces ‘El Mayo’ salió de su escondite, ‘vámonos’, le dijo ‘Rey’, ‘no, hay que esperar’, respondió ‘El Mayo’, ‘vámonos tenemos que movernos, qué pasa si regresan’, le dijo ‘Rey’, sabía que no sería su hermano mayor no tendría el coraje de enfrentarlos, así que se fueron de ahí”, escribió en su obra la periodista.