Influencer se viraliza al regalar iPhone’s, tabletas y airpods a transeúntes de la CDMX | VIDEO

El influencer dijo que los regalos son por qué sus fans han convertido sus videos virales. (Tiktok @alexisomman)

En un nuevo video de TikTok, el influencer Alexis Omman volvió a ser tendencia al salir a las calles de la Ciudad de México y regalar artículos de electrónica.

Te puede interesar: “Hoy es gratis”: joven se viraliza en redes al regalar esquites tras graduarse de la Universidad | VIDEO

En la grabación se puede observar al influencer ofreciendo iPhones, tabletas y AirPods de última generación a toda persona que pasará y se le cruzará por su camino.

Estudiantes, vendedores de tacos, personas sordomudas, trabajadores de construcción y hasta un oficial de policía fueron los afortunados en recibir un celular, tableta o AirPods por parte del tiktoker.

Promete regalar más aparatos electrónicos

Los transeúntes no podrían creer lo que estaba pasando. (Tiktok @alexisomman)

De acuerdo con el influencer, dijo que los aparatos electrónicos son financiados gracias al contenido que publica en la red social de videos cortos, por lo que pide a la gente que sus videos los hagan virales.

Te puede interesar: Cringe la secta de Temach: los mejores MEMES de su ‘bautizo’ a sus seguidores para ser ‘machos Alfa’

Es por ello que en su reciente video vemos a las personas recibiendo un teléfono inteligente, tabletas y auriculares; incluso, un taxista casi llora de la emoción al recibir, ya que nunca había recibido un regalo de esa magnitud.

En el video, también destaca la presencia de un policía de tránsito que, al ver que el joven le regalaba un teléfono, no quería aceptarlo; sin embargo, al parecer, este le explicó y en otra toma, el mismo elemento de seguridad aceptó el regalo sin ningún inconveniente y expresando su felicidad.

Alexis Omman se hizo tendencia al salir a las calles de la capital mexicana al regalar celulares, tabletas y airpods a la gente. Crédito: TikTok Alexis Omman.

“La chica se perdió el iPhone por no agarrar rápido JJAJAJAJ; Yo no quiero un iPhone, yo quiero que paguen mi lista de materiales de odontología; Uf que ganas de que me ayude con mi ligamento cruzado roto; el poli nomás se ríe cuando le dice que por honesto; Quiero vivir ese sueño señor pool; Dios tiene sus favoritos; Necesito saber por dónde andas, necesito un iPad pa mi titulación de la uni, jaja”, fueron algunos de los comentarios de decenas de usuarios en el video que hasta el momento ha alcanzado los 4.2 millones de reproducciones.