Extranjera llora al comer torta de aguacate con frijoles que le regaló una mamá mexicana: “Es hermoso” | VIDEO

(Captura de pantalla/Tiktok)

La gastonomía nacional es algo mundialmente reconocida y, aunque hay algunos platillos sumamente elaborados como el mole o pozole, una extranjera rompió en llanto cuando una mexicana le regaló una sencilla torta de aguacate con frijoles.

Fue la usuaria identificada como Kristie Martin (@_kristiemartin) quien compartió desde su perfil cómo fue que se conmovió hasta las lágrimas por este gesto.

Así fue la historia de la torta de aguacate con frijoles

La joven grabó dentro de su coche un clip en donde aseguró que los mexicanos eran muy amables y considerados.

“De acuerdo, literalmente no he podido dejar de llorar, y sé que esto va a sonar realmente estúpido, pero ser mexicano realmente es... Creo que esto es para todos los latinos, pero solo los mexicanos, en este caso… Estoy llorando porque estoy en camino (a trabajar)”, comenzó a señalar.

Kristie señaló que en este cotidiano trayecto, iba a pasar por unas conocidas y entonces se llevó una tierna sorpresa.

“Mientras iba en camino, ahora mismo aquí en Los Ángeles, y fui a recoger a mi amiga y a su mamá, (ella) tenía una torta para mí. Una torta de aguacate con frijoles porque sabe que no como carne”, comentó y agregó:

“Ella estaba esperando afuera para darme una torta. Si esto no es lo más ‘Te amo’, a la manera mexicana, no sé cómo es. Eso fue lo más hermoso. Mi amiga dijo ‘oh, Dios mío, no tienes que comerlo, como mi mamá, no puedo’. Y yo digo, ‘esto es lo más hermoso’. Parezco un desastre. Ya dejé de llorar como hace 30 minutos, pero no sé por qué estoy tan emocionada. Literalmente lloré con ella. Y ella es... ella comenzó a llorar y ambas lloramos con mi torta en la mano”.

Usuarios mexicanos se mostraron conmovidos (Tiktok _kristiemartin)

La extranjera concluyó su relato comentando que estaba avergonzada por haber llorado tanto, pero que le pareció muy tierno el ‘lunch’ mexicano que le dieron.

“Así que ahora estoy en la cafetería y no puedo arreglarlo. No puedo. Solo los mexicanos entenderán. Lo juro, son las personas más cálidas del mundo. Siempre quieren dar algo, que no se vayan de la casa sin algo. Esto es lo más hermoso, ¿por qué estoy llorando? Me dio una torta”, finalizó.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos recordaron el ímpetu de las mamás mexicanas por no permitir que nadie vaya con hambre por la vida.

“En México sabemos que la comida no solo alimenta también apapacha el alma”. “Una mamá no deja salir a nadie con la panza vacía”. “El mexicano dice siempre Dónde come uno pueden comer dos, échale agua a los frijoles”, se lee.