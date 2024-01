Yeri Mua es víctima de violencia digital; editaron fotos con IA para que parezca desnuda: “Me siento expuesta”

La influencer, modelo y cantante tiene 22 años de edad. (@yerimua)

Yeri Mua reapareció en sus redes sociales para denunciar el uso indebido de aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Y es que alguien habría modificado algunas de sus fotografías con el único fin de verla desnuda. La estrella de internet no reveló quiénes fueron los encargados de alterar sus selfies, sin embargo, señaló a una comunidad de fanáticos de K-Pop por difundirlas en internet.

Te puede interesar: Conductor de Uber expone a Adriana Fonseca con VIDEO; asegura que ‘exageró’

Fue el miércoles 24 de enero cuando la influencer veracruzana recurrió a su cuenta de Twitter para advertir sobre la difusión de material sensible en su contra:

“¿Cómo que ahora traen las fans de K-Pop fotos mías desnuda editadas con inteligencia artificial? Para atacarme ¡Ay Dios! Encima me pusieron pelos en la p*cha. ¡Auxilio! Yo ni pop canto”.

En pocos meses ganó fama en redes sociales con su publicaciones y transmisiones en vivo. (Yeri MUA)

Su denuncia desató controversia en la plataforma y varios usuarios arremetieron en contra de las personas que difunde las fotografías alteradas con IA.

Te puede interesar: Revendedor de roscas de reyes de Costco anuncia nuevo negocio; ahora vende pizzas de Little Caesars a 250 pesos

Pero eso no fue todo, la intérprete de ‘Chupón’ comentó que se enteró de la existencia de dichas imágenes gracias a un amigo cercano. Al parecer, un grupo de fanáticos de K-Pop está difundiendo el material como si fuera real.

“Me acaba de hablar un amigo preocupado por que las están difundiendo como si fueran reales, todos están muy preocupados por que las están exponiendo como si fueran reales. Ay no sé me siento muy expuesta. Que asco me dan las que hicieron eso con mi cuerpo”, tuiteó la influencer.

Debutó en la industria musical con 'Chupón'. (Yeri MUA)

Tras lo sucedido, algunos fanáticos de dicho género musical pidieron que Yeri Mua no generalice en sus comentarios contra su comunidad, pues aseguran que no todos han alterado o difundido las polémicas imágenes.

Te puede interesar: Tiktoker confiesa su desdicha en el amor y se viraliza: “Tengo 28 años y nunca he tenido novio”

“No generalizo, pero las que las están difundiendo son de esos grupitos. Con razón me llegaron un montón de mensajes en Instagram de viejos asquerosos. Que les pasa a esas niñas”, respondió la veracruzana.

Aunque las fotografías de Yeri Mua desnuda son falsas, la influencer aseguró que se siente expuesta en redes sociales y arremetió en contra de un grupo de mujeres porque, supuestamente, fueron ellas las responsables de todo lo sucedido: “Ni los hombres me hacen eso. Que les pasa”.

(Twitter: @yerimua)

¿Cuál es la multa por mandar fotos íntimas sin consentimiento?

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, difundir imágenes íntimas sin consentimiento es violencia digital y está penado de 3 meses hasta 10 años en prisión, además de una multa monetaria significativa.