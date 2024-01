Cuál era una de las familias más ricas de Yucatán, dueña del primer automóvil de gasolina en México

Este auto llegó a México por primera vez a inicios del siglo XX Crédito: Cuartoscuro

México, país de los contrastes, es también hogar de muchas de las familias más adineradas de todo el mundo. De Carlos Slim a Germán Larrea, conocemos muchos nombres de millonarios con los que estamos bien familiarizados. No obstante, esto no es nuevo.

Desde hace muchos años, en México han existido familias muy ricas que han construido fortunas gracias a su influencia empresarial. Tal es el caso de una familia yucateca que, hace muchos años, fue ícono en el estado. De hecho, uno de los miembros de dicha familia fue comprador del primer auto a gasolina de México.

Aquí te contamos todo sobre esta particular familia, sus negocios, sus integrantes más importantes y, por supuesto, sobre el emblemático coche que compraron.

Eusebio Escalante Bates, el dueño del primer coche a gasolina

Fue en el año 1908 cuando uno de los autos más clásicos de Henry Ford comenzó a producirse. Por aquel entonces, no existían en México los automóviles de gasolina; no obstante, esto no fue impedimento para que Eusebio Escalante, importante empresario de la época, importara el primero de ellos.

Eusebio Escalante Bates formaba parte de una importancia dinastía que había comenzado con su padre y que había hecho toda una revolución en Yucatán con respecto a la industria del henequén. El bonito auto comprado por Escalante Bates marcó un antes y un después, también, en la presencia automotriz en Mérida.

El Ford Modelo T, conocido comúnmente como el Ford T, es un automóvil que fue producido por la Ford Motor Company de Henry Ford desde el 1 de octubre de 1908 hasta el 26 de mayo de 1927. Se considera el primer coche accesible para la gran mayoría de estadounidenses de la época, lo que le confiere un lugar destacado en la historia de la automoción. Gracias a la introducción de métodos de producción en cadena, Henry Ford logró hacer que el vehículo no solo fuera asequible sino también fiable y fácil de mantener.

La familia de empresarios convirtieron a Yucatán en el estado más rico de México. Él es Nicolás Escalante, el primogénito de Escalante Bates. Crédito: Wikimedia Commons/C. L. Johnson, Mechanical Engineer, Compania de Transvias de Merida, Yucatan, Mexico

El padre de Eusebio Escalantes y lo que logró en Yucatán

A finales del siglo XIX y principios del XX, Yucatán experimentó un auge económico nunca antes visto, lo que provocó el surgimiento de varias emporios, como el que representaba la familia Escalante Bates, cuya cabeza, Eusebio Escalante Castillo, fue el impulsor más importante de la industria del henequén.

El henequén, también conocido como el “oro verde”, fue la causa por la que Yucatán se convirtió a comienzos del siglo pasado en el estado más rico de todo México y el más industrial. De hecho, durante muchos años, este producto fue el segundo más importado a otros países, sólo detrás de los metales preciosos.

Gracias a esta familia, variada modernidad llegó a Yucatán (como el ferrocarril o infraestructura adecuada), pues se necesitaba para que la industria del henequén floreciera. Explotando sus relaciones con los banqueros de Wall Street, particularmente con Thebaud Brothers, Escalante Castillo había conseguido el financiamiento que los hacendados henequeneros requerían para la producción. Su casa exportadora se convirtió en la principal intermediaria en la exportación de henequén.

La familia de empresarios convirtieron a Yucatán en el estado más rico de México Crédito: Wikipedia

El henequén es una planta agavácea originaria de Yucatán, México, conocida científicamente como Agave fourcroydes. Se le ha llamado “oro verde” por la gran importancia económica que tuvo para la región yucateca debido a la exportación de su fibra para la producción de cuerdas, sacos y otros artículos similares.

Actualmente, aunque la industria del henequén ya no tiene el esplendor de antaño, la planta sigue siendo utilizada en menor medida, y su cultivo se mantiene como parte del patrimonio cultural y económico de Yucatán. Además, ha visto un resurgimiento en usos alternativos como el diseño de textiles de alta calidad y productos artesanales.