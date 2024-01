AMLO contradice a Ernesto Zedillo tras critica al retroceso de la democracia: “Es un representante de la oligarquía”

El presidente López Obrador arremetió contra Ernesto Zedillo tras decir que los políticos que no entienden las cosas utilizan el término Neoliberal para describirlo. Crédito: Cuartoscuro

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo al expresidente Ernesto Zedillo, quien criticó al populismo durante un evento privado que se llevó a cabo el 24 de enero, y explicó que no coincide con su ideología, ya que su movimiento es diferente.

“Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más como se sabe pensamos distinto, a él el neoliberalismo es un modelo viable para mí no, el neoliberalismo, es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías”, explicó el mandatario.

Incluso, acusó que Ernesto Zedillo sigue contando con “apoyo” de empresario y “reconocimiento”, esto supuestamente por las irregularidades que cometió para beneficiarlos a ellos.

“Lo siguen apoyando, lo reconocen, que seguramente fueron los que lo invitaron, como no me van a apoyar, si les entregó bienes del pueblo de la nación si los rescató en la crisis, él es un representante de la oligarquía, pero piensa él que eso es lo que funciona”, dijo el mandatario durante la conferencia de prensa.

Aunque ha sido crítico al gobierno de AMLO, el expresidente mexicano no ha vuelto con regularidad al país (Cuartoscuro)

Ernesto Zedillo aseguró que en América Latina y México se han abierto espacios al populismo, liderazgo que dicen fomentar la democracia, que en la práctica buscan erosionarla, explicó la noche del 24 de enero, en un evento de una firma financiera.

“Lo que ha sucedido es que, han aprendido cómo funciona el sistema, y les gusta la democracia hasta que acceden al poder y una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia”, comentó.

Asimismo, arremetió sobre el uso del término neoliberal, pues “cada que algún político que no entiende algunas cosas, y quiere insultar a alguien, le dicen neoliberal”.

Al respecto, el mandatario López Obrador mencionó que él considera que durante su administración (1994-2000) no hubo democracia, ya que Ernesto Zedillo “gobernó para los de arriba”, ya que dijo que era un gobierno que no se enfocaba en beneficial al pueblo.

“Él gobernó para los de arriba y eso la definición aristotélica y eso se llama oligarquía con fachada de democracia, discurso democrático, pero los hechos es un gobierno faccioso no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo”, sentenció el presidente López Obrador.

Ernesto Zedillo dijo que se necesitan ciudadanos que crean en la democracia. (X/@SGarciaSoto)

AMLO pide a Ernesto Zedillo responder algunas preguntas

Previó al comentario del expresidente Zedillo, el mandatario federal López Obrador enlistó cuatro preguntas que pidió respondiera, cuestionamientos de interés social que marcaron la administración del expriista entre 1994 al 2000, esto después de que se diera a conocer que visitaría México, después de varios años de estar viviendo en el extranjero.

“Ahora que viene (Ernesto) Zedillo, me gustaría hacerle varias pregunta: una ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el Fobaproa? Porque lo traen de expositor, como a José María Aznar, de España, todo este bloque conservador. Que conteste eso”, comenzó el presidente López Obrador responder.

“¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones donde el trabajador al jubilarse no va a recibir, si no se hubiera modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, ni 50 por ciento de su salario?”; “¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino, al contrario, se redujo el poder de compra del salario?”, siguió.

El periodista Mario Maldonado reveló que el expresidente entre 1994 y 2000 participará en el evento de una empresa financiera este miércoles. Crédito: Gobierno de México.

Por último pidió que respondiera “¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los Ferrocarriles Nacionales?”, finalizó el presidente López Obrador.

Al respecto de que no respondió a sus preguntas, Andrés Manuel López Obrador dijo que no tenía por qué hacerlo, pero eran temas que deberían tratarse, incluso ocupó el espacio para promocionar su libro en donde dijo que escribirá lo que piensa del expresidente.