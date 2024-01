Mujer rusa revela cuál es la ciudad más famosa de México en su país y por qué tiene que ver con una canción

Ale Ivanova reveló por qué esta ciudad es tan famosa en Rusia Captura: TikTok/@aleivanovastyle

México es un país famoso a nivel mundial; no obstante, en los rincones más alejados del planeta, la información sobre nuestra nación puede ser bastante limitada, tal cual ocurre en este lado del mundo con países remotos de los que se sabe muy poco a nivel cultura general.

La respuesta a la pregunta “¿Qué tanto saben los rusos sobre nosotros?” la tiene la tiktoker Ale Ivanova, quien publicó en sus redes sociales un video donde cuenta cuál es la ciudad mexicana más conocida en Rusia y, además, explicó que tiene que ver con una canción.

En el clip, que cuenta con miles de reproducciones así como de comentarios, Ivanova sorprendió a sus seguidores diciendo que, de hecho, aunque la Ciudad de México y Cancún (dos destinos clave para extranjeros de todo el mundo) son ciudades muy conocidas en Rusia, es otra la que se lleva la corona.

Acapulco, la ciudad que todavía es recordada por los extranjeros

La joven explicó que esto se debe a una canción Crédito: TikTok/@aleivanovastyle

El puerto de Acapulco actualmente atraviesa una terrible crisis derivada del golpe del huracán Otis que destruyó la ciudad hace algunos meses; sin embargo, en su momento, la ciudad fue el destino turístico número uno de México.

Por las playas de Acapulco se paseaban celebridades de Hollywood, quienes incluso compraron más de una mansión en el paradisíaco puerto. La belleza de la ciudad inspiró a muchas generaciones y sobre su hermosura se escribieron, incluso, canciones.

Esta es la razón por la que personas rusas como Ale Ivanova conocen bien lo que significa Acapulco. En su video, la creadora de contenido explica que las playas de dicho lugar se hicieron famosas en Rusia, además de por su belleza, por una canción en particular.

La canción en cuestión es reproducida por la joven rusa en el video, y podemos identificar un sonido tropical propio de los temas musicales que hablan de lugares turísticos famosos, no obstante, la mujer admitió que, aunque en un principio creía que se trataba de una canción mexicana, después averiguó que en realidad era un tema musical ruso.

Foto: Archivo WEB - playasmexico.com.mx

“Toda la vida pensé que esta canción era mexicana, pero cuando vine a México y pregunté a mis amigos mexicanos, nadie la conocía, porque resulta que esta canción es rusa. Yo me acabo de enterar, no tenía ni idea de quién la canta, checa el outfit, no sé, a mí me suena a apropiación cultural”, dice la rusa en su video

Por supuesto, mexicanos se hicieron presentes en los comentarios del video y dejaron algunos mensajes como: “Lo mismo pasa con los burritos hechos con tortilla de harina en Estados Unidos, son muy mexicanos y aquí es muy raro que los conozcan”, “yo vivo en Acapulco y jamás he escuchado esa canción”, “para los mexicanos no existe la apropiación cultural. Para ser mexicano sólo tienes que quererlo y amar a México”, entre otros.

Quién es Ale Ivanova, la rusa que vive en México

Ale Ivanova es una creadora de contenido y youtuber de origen ruso radicada en México. Ha ganado popularidad principalmente por sus videos en YouTube, donde comparte experiencias sobre su vida en México, los viajes que realiza, la cultura y la lengua del país desde la perspectiva de una extranjera que ha adoptado México como su segundo hogar.

FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Ale Ivanova destaca por su habilidad para comunicarse efectivamente en español y por su enfoque intercultural, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores tanto rusos como hispanohablantes interesados en las diferencias y similitudes entre ambas culturas. Su contenido es apreciado por su valor educativo y su capacidad para tender puentes entre diferentes audiencias a través de su amor y respeto por México.