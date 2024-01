El Temach y sus seguidores son criticados por supuesto bautismo de iniciación

El Temach es considerado una guía de masculinidad por sus seguidores (Instagram: @eltemach)

El Temach es un creador de contenido que le da consejos a los hombres sobre cómo comportarse ante las mujeres —especialmente hacia las que tienen interés romántico o son sus novias—, sus ideas han dividido opiniones, mientras hay quienes lo han catalogado como misógino, hay quienes consideran que es un ejemplo de motivación personal.

Los consejos y las opiniones de El Temach —cuyo nombre es Luis Castilleja— se volvieron el centro de atención el día en que fue invitado al podcast Envinadas y su posterior cancelación, pero recientemente tanto él como sus seguidores fueron duramente criticados por lo que ocurrió en una de sus reuniones.

Cada cierto tiempo, El Temach ofrece conferencias o pláticas al aire libre a las que pueden acudir sus seguidores, pero en una de ellas, el youtuber se puso a colocar placas en el cuello de los jóvenes que lo admiran.

El Temach le puso una cadena con placa a un seguidor (Captura de pantalla)

Esta acción fue calificada como un supuesto ritual de bautizo o iniciación, incluso hubo algunas opiniones que compararon el gesto de este creador de contenido con las prácticas de las sectas y cultos.

En la grabación se pudo ver a jóvenes que tienen entre 16 y 26 años —aproximadamente— acercarse hacia el Temach después de haber hecho una fila, en su turno, cada uno de ellos le entregó una placa similar a las que usan los militares para que se las colocara al cuello.

Uno por uno, los jóvenes agacharon la cabeza para que El Temach se las pusiera, también aprovecharon la oportunidad para saludarlo, dejando entrever que lo admiran mucho. Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales como X sobre la supuesta iniciación:

El creador de contenido ha sido criticado por supuesta misoginia Crédito: (X/@esdeprofugos2)

“El Temach ‘bautizando’ a los ‘hombres prospectos a alfa’”; “Qué cringe me dieron”, “Así no funciona. Si tienes que declarar que eres alfa, y someterte al juicio de un tercero para definirte como alfa... NO eres alfa”, “Así empiezan las sectas y cultos”, “Imagínate lo solo y miserable que debes sentirte en la vida para terminar encontrando una especie de figura paterna EN EL TEMACH”, “El vato está aprovechando la necesidad de otros hombres por PERTENECER”, “Hasta acá llega el olor a humedad, a guardado y a rastrillo oxidado”, “No se vayan por cigarros, luego los hijos sin figura paterna terminan en una secta abrazando y dándole su dinero a cualquiera”, entre otros.

De acuerdo con varios videos publicados en TikTok, la reunión entre El Temach y sus fans ocurrió en noviembre de 2023, pues se pudo ver a alrededor de 100 jóvenes semi desnudos y reunidos en círculo escuchando al creador de contenido. Lo que no queda claro fue el lugar en que se realizó esta juntada, pero se presume que fue en México.

Seguidores de El Temach se dejaron ver sin playera o camisa en lo que parece ser una plaza pública (TikTok/@israeldavila279)

En uno de los videos publicado por alguno de los asistentes, se pudo ver al influencer hablando por megáfono, pero no se sabe si se realizaron otras actividades como firma de autógrafos o dinámicas para conocerse entre ellos.

Esta no es la primera vez en que critican a este gurú de masculinidad y a sus seguidores, pues en Año Nuevo se viralizó una foto de sus fans haciendo la “quema del SIMP”, sólo que él no estaba presente. Como contexto, se le dice SIMP a un hombre que es amable, coqueto y complaciente con alguna mujer, sobre todo si siente atracción hacia ella. De esta forma, la quema del simp se traduciría como dejar de lado esos comportamientos.

El Temach alienta la tradicional quema del SIMP (Captura de pantalla)

Por qué critican al Temach

Los videos de este creador de contenido están dirigidos principalmente a hombres —aunque tiene su jueves de morras para las seguidoras—, una de sus ideas más populares es la del modo guerra.

Parte de la base de sus afirmaciones es que los hombres deben de fortalecer su autoestima, trabajar en sí mismos e incluso tener disciplina para lograr el cuerpo que desean; sin embargo, también suele nombrar acciones específicas sobre cómo tratar a la pareja.

Su canal de YouTube ha acumulado más de 81.3 millones de visualizaciones contribuyendo a sus elevadas ganancias mensuales (El Temach Oficial)

Frases como “Mi compa, usted no le pida permiso a la novia, sólo diga que va con sus amigos y ya” son comunes en su vocabulario.

Igualmente, El Temach suele afirmar que si una mujer rechaza alguna vez a un hombre, este debe trabajar en sí mismo hasta que ella se sienta arrepentida por no haberse fijado en él; por el contrario, varios psicólogos y enfoques profesionales han llegado al concenso de que fortalecer la imagen de uno mismo debe ser una cuestión personal y no una “venganza” por un desaire romántico.