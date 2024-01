Esta es la canción de Natalia Lafourcade inspirada en un tema de The Cure

Natalia Lafourcade se inspiró en una canción de The Cure Crédito: Cuartoscuro

Natalia Lafourcade es una de las cantautoras mexicanas con mayor relevancia dentro de la esfera musical actual de nuestro país al grado de que se llevó el Latin Grammy a Mejor Grabación del Año, considerada como la categoría más importante de la ceremonia de premiación.

Esto lo hizo gracias a su último material discográfico llamado De Todas Las Flores, uno de los discos que ella misma considera como de los más importantes de su carrera y donde dejó “alma y corazón” en cada uno de los temas que lo conforman, calificándolo como uno “de índole muy personal”.

A pesar de que parecía que conoceríamos todo de Natalia Lafourcade gracias a lo que plasma en un papel y en sus notas que forman parte de sus éxitos, siguen surgiendo más detalles sobre sus composiciones musicales que continúan dentro del gusto del público y de todos sus fans.

'De todas las flores' de Natalia Lafourcade, Latin Grammy a la mejor grabación del año La cantante mexicana Natalia Lafourcade posa con los Grammy Latinos al ‘Mejor Álbum Cantautor’ y ‘Mejor Canción Cantautor’, ambos por su producción 'De todas las flores', en la alfombra roja de la gala anual de los Latin Grammy, este jueves en Sevilla. EFE/Jorge Zapata

El hecho de que el repertorio de la cantautora mexicana tenga temas que causan ternura y risa como aquel que dice “un pato cuack, cuack” o algunos más que han generado emociones como tristeza o el sentirse conmovidos hasta el llanto como lo fue gracias a Hasta La Raíz, dejan en claro que es una cantante multifacética que busca reinventarse de manera muy original.

Sin embargo, por más auténtico que un artista sea siempre se tiene una inspiración para intentar, homenajear e inclusive agradecer en sus canciones el hecho de que gracias a ellos encontraron el ímpetu que necesitaban para escribir y componer diferentes canciones.

Y el caso de Natalia Lafourcade no es diferente pues ella misma contó que existe una canción de su repertorio en la cual se inspiró en un tema muy conocido del grupo de rock gótico The Cure, pionero dentro de su género musical y considerado como uno de los más importantes de la historia de la música.

La cantante mexicana contó cuando se inspiró en un tema de The Cure para uno de sus éxitos más recientes Crédito: TikTok: darkimpala.tv

Pero de qué canción se trata. De acuerdo con las propias palabras de la intérprete de Lo Que Construimos es Mi Lugar Favorito, incluida en el disco Hasta La Raíz, publicado el pasado 2015 y que para muchos es uno de los álbumes favoritos e icónicos de Natalia Lafourcade.

Una vez precisado el nombre del tema, la siguiente pregunta a contestar es en qué canción de The Cure se inspiró la cantante nacida en la capital de nuestro país. Ella misma fue quien mencionó que se trataba de Close To Me, la cual vio la luz por primera vez en 1985, es decir que está cercana a cumplir 40 años.

Si bien Natalia Lafourcade no quería plagiarla, dijo que sí quería que tuviera las “mismas vibras” que transmite la canción de los intérpretes de Lullaby. Después de que esta información se diera a conocer múltiples fans de la cantante mexicana confirmaron que era algo que sólo les faltaba confirmar, por lo tanto se entiende que ella logró su cometido.

Natalia Lafourcade es una de las cantautoras más importantes en México. (Franco Fafasuli)

Los seguidores de la cantante coincidieron en que ambos temas transmiten la misma “energía” así como que era un tanto obvio que sí habría sido la inspiración de Natalia Lafourcade.

Natalia Lafourcade ganó más premios en 2023

Si bien el Latin Grammy es de los premios más importantes de la música en español o creada en el continente americano, pero también existe otro tipo de reconocimientos.

Entre ellos está los que le otorgó la revista Rolling Stone en las categorías: “álbum del año”, “artista del año” y “leyenda Rolling Stone en español”. Ella compartió un discurso acerca de su álbum De Todas Las Flores:

“Gracias Rolling Stone por premiar un disco como este, que cuando terminé pensé que a nadie le gustaría porque es la cosa más rara que he hecho hasta ahora”, declaró Natalia Lafourcade.