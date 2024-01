AMLO reacciona a los convenios entre el PAN y PRI para repartirse cargos en Coahuila: “Le tenemos que agradecer”

AMLO reacciona a los convenios entre el PAN y PRI para repartirse cargos en Coahuila: “Es algo histórico” (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó al respecto de la información que filtró el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, donde revela que en las elecciones de 2023, que se celebraron en Coahuila, los partidos de la coalición negociaron la repartición de cargos y candidaturas.

El mandatario federal aprovechó para criticar a los medios de comunicación, ya que dijo que no todos informaron sobre este hecho por supuestos intereses. El presidente López Obrador dijo que se trata de un hecho histórico que todas las personas deben conocer para evitar que se repita.

“Si yo les pregunto a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, si conocieron de el acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN, Marko Cortés, sobre la elección anterior en Coahuila, les puedo garantizar que el 90 por ciento no se enteró, porque no lo sacan los medios de información”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés denunció que no hubo cumplimiento en Coahuila; políticos rechazan repartición de cargos Crédito: X @MarkoCortes

El presidente López Obrador señaló que se trata de un acuerdo descarado, el cuál involucra a los dirigentes de los partidos políticos, PRI y PAN y el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

Señaló que no se trata de un hecho aislado, pues describió un hecho similar que se celebró entre el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando este último era gobernador del Estado de México, aunque dijo que no hay evidencia de dicho pacto, en el cual acordaron que el PAN no iría en alianza con el PRD con tal de que los legisladores del PRI votaron a favor del incremento del IVA.

Asimismo agradeció que con este documento pueden evidenciar cómo operan los partidos opositores a Morena. “Le tenemos que agradecer, porque todo esto ayuda, sino la gente (...) no alcanza a entender como se dan estos enjuagues”, escribió para después mostrar en pantalla el acuerdo que difundió el dirigente del PAN.

En la segunda parte del documento se pueden ver las firmas del acuerdo (X/@MarkoCortes)

Qué dice el documento que publicó Marko Cortés

El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, compartió el pasado 9 de enero, un documento donde señala que Alejandro Moreno, líder del PRI, y Manolo Jiménez, entonces candidato para la gubernatura de Coahuila, habría acordado la división de puestos y candidaturas las cuales serían designadas por cada partido.

El dirigente acusó que Manolo Jiménez y las dirigencias del PRI no estaban cumpliendo el acuerdo para que se pudiera concretar la coalición rumbo a las elecciones del 2024, sin embargo, ante la insistencia, Marko Cortés evidencio “contrato por lo oscuro” para la repartición de cargos.

Tras las publicaciones compartidas, se dio a conocer que el PAN no había llegado a un acuerdo para ir en coalición con el PRI y el PRD, por ello es que postularían a su propio candidato para contender por la alcaldía de Torreón.