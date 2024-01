¿Sandra Cuevas mandó a la friendzone a Adrián Rubalcava? La alcaldesa confesó todo sobre su relación

Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava han generado muchos rumores. (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

En los últimos meses han surgido diversos rumores amorosos entorno a Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, y Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, pues la pareja de mandatarios se ha dejado ver teniendo cenas románticas, intercambiando mensajes dulces en redes sociales, tirándose indirectas en eventos públicos y mostrándose su apoyo pese a sus diferencias políticas.

Hasta ahora, ni Cuevas ni Rubalcava habían revelado qué tipo de relación tienen y cada que son cuestionados por la prensa éstos siempre buscan una forma de evadir y no dar una respuesta directa, lo que ha causado gran confusión entre quienes “shippean” a esta pareja.

Sin embargo, Sandra Cuevas quedó al “desnudo” con la periodista Adela Micha y finalmente ha revelado detalles sobre su cercanía con el expriista, cuáles son sus sentimientos hacia él y si está enamorada.

Entrevistada en el programa “Me lo dijo Adela”, la periodista abrió la conversación con la mandataria local sobre un anillo que portaba en su mano, a lo que la cuestionó si era de compromiso.

“Sí, es un anillo de compromiso que yo me regalé (ríe). Tenía, ya me habían dado dos anillos de compromiso, pero bueno ese compromiso se terminó y después de ver todo lo que se vive en el amor, pensé que mejor me voy a comprometer conmigo misma porque es muy difícil en esta carrera poder hacer una familia, o poder llevar a cabo una relación que dure”, confesó.

Aunque Sandra Cuevas no se dijo estar cerrada al amor, dijo que en este momento de su vida ha preferido sacrificar lo emocionar por lo profesional. Cabe apuntar que la propia Cuevas Nieves ha confesado que uno de sus mayores sueños es convertirse en madre.

¿Sandra Cuevas y Rubalcava son novios?

Siguiendo la conversación, la presentadora de televisión lanzó una pregunta a la alcaldesa sobre si está o no enamorada de su homólogo de Cuajimalpa, a lo que ella contestó de forma contundente: “No, no estoy enamorada”.

Al asegurar que “lo quiere mucho y lo admira”, Sandra Cuevas se sinceró y confesó que ambos se llevan muy bien pero como grandes amigos, al tiempo que refirió que Rubalcava Suárez es “un gran ser humano, un caballero, un hombre muy inteligente que ama lo que hace”.

Cuevas Nieves aseguró que Ruvalcaba es el único amigo que tiene dentro de la política y dijo que es un hombre con el que quiere contar toda su vida, pero haciendo énfasis en su amistad.

“Su política sí es servir a la gente y es un hombre con el que quiero contar toda mi vida, como amigos. Yo hoy puedo decirles que dentro de la política el único amigo que tengo es Rubalcava, pero no tenemos una relación, a lo mejor hay un gusto”, añadió.

Pese a la respuesta, Adela Micha quiso profundizar más y la cuestionó sobre si se han llegado a besar, pregunta que ocasionó una risa nerviosa en Cuevas, a lo que simplemente dijo: “No pues ya pregúntenle a él”.

Al recuperar la cordura, la alcaldesa de la Cuauhtémoc indicó que se quería sincerar por las admiradoras de Rubalcava, pues no es su intención espantarle “el ganado”, a lo que contestó:

“La verdad es que somos grandes amigos, lo quiero mucho y casi todos los días hablamos [...] seguramente nos gustábamos, nos gustamos y nos vamos a seguir gustando, eso es evidente, pero no nos gustamos tanto como para tener una relación de novios”, confesó.

Finalmente, Micha le señaló que “los casi algo” son los que más duelen, situación a la que la mandataria dijo que en su caso no es así y aclaró que desde su último rompimiento sentimental no ha tenido novios formales y su corazón no está listo para ello todavía.