Quién es Salma Luévano, la diputada que fue llamada “señor” por AMLO

La diputada morenista aclaró que AMLO siempre "la saluda de beso y abrazo" y respeta su identidad de género (Foto: Instagram)

En los últimos días un video ha circulado en las redes sociales donde se le ve al presidente Andrés Manuel López Obrador saludando de beso a la diputada Salma Luévano durante un evento en Motul, Yucatán, mismo que fue empleado por el periodista Joaquín López-Dóriga para cuestionar al mandatario.

El comunicador difundió dicho clip y anotó: “Así de abierto López Obrador saludo (sic) de beso y cuando confirma le pone distancia”, en referencia a una supuesta incomodidad de AMLO hacia la identidad de la diputada morenista, quien es una mujer trans.

El presidente López Obrador no respetó el género con el cual se identifica la diputada Salma Luévano al llamarla "señor vestido de mujer" . Crédito: Cuartoscuro

El tema escaló hasta la conferencia “mañanera” del presidente, quien respondió al comentario de López- Dóriga con una expresión desafortunada, pues malgenerizó a Salma Luévano.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. (...) Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos,. Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar, qué tiene que ver la preferencia sexual, es un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, machín”, dijo el mandatario federal generando una ola de comentarios que señalaron su presunta ignorancia en el tema.

A través de redes sociales criticaron la reacción del presidente López Obrador por como saludo a la diputada Salam Luévano. Crédito: @lopezdoriga / X

Aunque la misma Salma aseguró en sus redes sociales que AMLO sabe que es una mujer trans, y que cada vez que se encuentran se saludan de beso y abrazo, el comentario del presidente no ha pasado desapercibido e incluso López-Dóriga hizo mofa de ello.

“El presidente López Obrador rayando en la transfobia. Malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano, a quien señaló por ser ‘hombre vestido de mujer’. Con ese comentario, ¿quién es el ‘machín’, presidente”, cuestionó en X.

El tema sigue en el candelero, es así que incluso desde el interior de Morena, le pidieron al tabasqueño reconsiderar sus palabras.

“El lenguaje nos define socialmente y dignifica nuestra esencia humana, por eso es importante usar expresiones respetuosas con la identidad de género de nuestras compañeras trans”, redactó el diputado local Temístocles Villanueva respecto al tema.

Salma Luévano pidió audiencia con el presidente para abordar temas LGBT Crédito: X/@SalmaLuevano

Quién es Salma Luévano, diputada trans de Morena

Salma Luévano, de 53 años, es reconocida como la primera diputada transgénero en México. Integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha sido objeto de distintas polémicas, algunas relacionadas con sus protestas al interior de la Cámara de Diputados, y otras en las que ha sido víctima de la ignorancia de quienes no han respetado su identidad de género.

Nacida Aguascalientes y criada en Minatitlán, Veracruz, la también estilista y activista por la causa LGBTIQ+ preside la Comisión de Diversidad en la Cámara.

Lamentablemente es habitual que la política, la menor de 13 hermanos, sea objeto de comentarios agresivos en su contra en las redes sociales, por parte de personas simpatizantes con la oposición o por llana transfobia.

La diputada federal ofreció una explicación del porqué de la actitud de AMLO cuando la saludó (Cuartoscuro)

“En mis redes, a diario, sobre cualquier tema que suba, no solamente legislativo, se me amenaza de muerte, se me señala por mi identidad. Recibo un sinfín de calificativos horrendos que son odio y que no solamente se lo hacen a Salma, se lo hacen a nuestra población”, dijo a El País en julio de 2023.

Salma ingresó como diputada al Congreso de México en septiembre de 2021 y junto a su compañera María Clemente García Moreno han sido las dos primeras personas trans que han llegado a ese nivel de representación en las curules.

Salma se considera así misma como “madre de las cuotas arcoíris”, espacios reservados en las instituciones para “grupos en situación de vulnerabilidad”, centrado en el colectivo LGTIQ+.

Lo que inició como un oficio dirigido al Organismo Público Local Electoral de Aguascalientes, donde residía, terminó en el Tribunal Federal Electoral, cuando consiguió junto a su equipo un 10% de lugares para las poblaciones en desventaja.

Salma Luévano ha presentado iniciativas en favor de la causa LGBTIQ+ (Cámara de Diputados)

Ha presentado más de 20 iniciativas, como la de establecer un día contra los discursos de odio, medidas contra las llamadas “terapias de conversión” y recientemente la “Ley Ociel Baena”, en memoria de le magistrade, pero en su labor ha recibido ataques por transfobia, como la que mostró en marzo de 2022 el diputado Gabriel Quadri, quien la llamó “señor” y afirmó que “las trans son hombres que se hacen pasar por mujeres”.

Salma denunció a Gabriel por violencia política ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ganó, por lo que Quadri fue obligado a tomar dos cursos de sensibilización ante la violencia.