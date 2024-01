Internautas recuerdan a “El Lunares” luego de que Sandra Cuevas presumiera su vehículo RZR

Internautas destacaron la "conexión" entre "El Lunares" y Sandra Cuevas tras compra de un RZR.

Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, ha causado revuelo luego de sumar una polémica más a su larga lista tras presumir su “regalo de Reyes Magos”: un vehículo RZR con un valor superior a los 700 mil pesos que ha incorporado a su famoso Operativo Diamante.

En redes sociales los internautas no tardaron en recordarle a Cuervas Nieves que ese vehículo es el mismo con el que Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares” y exlíder del grupo criminal La Unión Tepito, se dejó ver a plena luz del día en la colonia Morelos antes de su aprehensión.

La relación que los internautas han señalado entre la alcaldesa y el exlíder del grupo delictivo toma relevancia pues desde hace tiempo investigaciones periodísticas y políticos han apuntado hacia Sandra Cuevas, señalándola de dar un “trato preferencial” hacia el grupo criminal al darles protección en ciertas zonas de su alcaldía.

“Con los mismos autos, qué coincidencia”, “Se lo regaló su sobrino El Lunares”, “Se ve quién te patrocina”, fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

Aunque la alcaldesa ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones, argumentando que su administración ha trabajado en contra de la delincuencia y la corrupción, tanto sus opositores como los ciudadanos críticos de su administración no dudan en ventilar el tema en cada ocasión.

Así se paseaba El Lunares por Tepito

Óscar Andrés Flores Ramírez, conocido como “El Lunares”, presunto líder del Grupo La Unión Tepito, fue visto en diversas ocasiones transitando en un vehículo tipo RZR en la colonia Morelos, la principal área de influencia de este grupo criminal.

Estas apariciones públicas de “El Lunares” en un vehículo ostentoso reveladas en el 2019 contribuyeron a su perfil como figura visible dentro de la organización delictiva. No obstante, “El Lunares” fue detenido en un operativo en febrero del 2020.

Según las imágenes que en ese entonces fueron reveladas por el periodista Carlos Jiménez, “El Lunares” fue visto a bordo de vehículos RZR escoltado por otros hombres que iban a bordo de unidades similares, así como de motocicletas.

En las fotografías se veía al entonces jefe de La Unión a bordo de una unidad Polaris RZR 900 XP gris y otra azul, que entonces superaban el medio millón de pesos. Cabe apuntar que en el caso de Sandra Cuevas, ella está usando un RZR PRO XP, a la venta por $739,900 pesos según consta en la página web de la compañía que lo vende, aunque el costo podría aumentar si se personaliza. Hasta el momento, Sandra Cuevas señaló que fue un “regalo de Reyes Magos”, aunque no especificó si la unidad la compró con dinero de su propio bolsillo o bien con dinero destinado a su demarcación.

Pese a lo llamativo de los vehículos, en esos momentos ningún policía del sector Morelos se acercó a la escena, lo que en ese entonces levantó sospechas sobre la presunta protección de la que gozaban los delincuentes. La presencia de “El Lunares” en la colonia Morelos, a bordo de vehículos tipo RZR, tomó relevancia ya que evidenciaba no sólo el poder por parte del líder de la organización delictiva, sino también la impunidad y control territorial que ejercían en ciertas zonas.

Estos hechos, frecuentemente, fueron documentados y difundidos a través de redes sociales, y formaron parte del conjunto de información que las autoridades utilizaron para mapear las actividades del cártel.

Flores Ramírez era conocido como uno de los cabecillas más sanguinarios de la organización. Desde que era niño su familia se dedicó al robo de tráileres y a la venta de mercancía robada, pero cuando creció él pasó a la distribución de droga al mayoreo. El soborno de funcionarios, policías y jefes de sector le permitieron convertirse en una de las cabezas criminales más visibles del barrio de Tepito.

Cabe apuntar que actualmente “El Lunares” cumple una sentencia de 27 años y seis meses en prisión por el asesinato de una mujer ocurrido en 2013.

¿Por qué Sandra Cuevas no combate a La Unión Tepito?

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presumió su lujoso vehículo RZR que incorporará a su Operativo Diamante, una unidad valuada en más de 700 mil pesos. (@SandraCuevas_)

La Unión Tepito surgió en 2010 como una asociación de células narcomenudistas desde el llamado Barrio Bravo para hacer frente a las ambiciones externas de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien se había independizado de Los Beltrán Leyva y buscaba consolidar su facción en la Ciudad de México.

En julio de 2023 Sandra Cuevas Nieves respondió a los cuestionamientos de las personas que le exigen que combata a organizaciones criminales en la alcaldía Cuauhtémoc, y de manera específica a La Unión Tepito, con la cual ha sido ligada en distintas ocasiones.

“Para todos aquellos que dicen, a ver ¿Por qué mejor no ves los temas de narcotráfico? ¿Por qué no ves a la gente que extorsiona?, ¿Por qué no ves al grupo criminal La Unión?, ¿Por qué no agarras a los vendedores de drogas? Ahí está la respuesta, no lo hacemos porque no tenemos las facultades”, dijo en su comento.

Sandra Cuevas subrayó en ese entonces que la seguridad en las alcaldías es una facultad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que no ha podido intervenir.