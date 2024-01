“El Travieso” Arce busca ser diputado con el PAN

El exdeportista mexicano había mostrado su apoyo a Xóchitl Gálvez en los últimos meses (Cuartoscuro)

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, anunció que el exboxeador Jorge El Travieso Arce Armenta decidió participar en el proceso electoral de 2024 y buscará una curul en la Cámara de Diputados.

Por medio de un video en sus redes sociales, el panista aseguró que el exdeportista mexicano decidió aceptar la invitación del instituto político para representar a Hermosillo, Sonora, en el recinto legislativo de San Lázaro tras los próximos comicios.

“(...) aquí tienen a un próximo diputado federal por Hermosillo. Nos ha aceptado ‘El Travieso’ Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición, junto con Xóchitl Gálvez. ¡Enhorabuena, mi querido Travieso!”, fueron algunas de las palabras que se escuchan en la grabación.

El exboxeador ya había anunciado su respaldo a Xóchitl Gálvez (Crédito: X/@MarkoCortes)

Por su parte, en el mismo video, Arce Armenta se comprometió a trabajar por el bien común de la entidad donde reside y recordó que laborará con la misma actitud férrea con la que se subía al ring: “¡Muchas gracias! Solamente quiero decirles algo, así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante”.

Finalmente, Cortés Mendoza se mostró seguro de que el próximo candidato podrá contar con el apoyo de la “gente que viene de abajo”, así como de los deportistas pues lo consideró como un perfil adecuado para representar a estos sectores en el ámbito legislativo.

Jorge Arce aseguró que da la vida por Xóchitl Gálvez

Las declaraciones del boxeador se dieron en un evento en Navojoa, Sonora (Crédito: X/@vallecita72)

Casi al mismo tiempo que se anunció su incorporación a Acción Nacional, en redes sociales comenzó a circular un video de El Travieso Arce en donde confiesa que daría la vida por la precandidata la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

De acuerdo a lo que se puede escuchar en el video, el exdeportista desde que conoció el trabajo de la senadora con licencia “tuvo el presentimiento” de que podía llegar a representar a la oposición en las próximas elecciones; sin embargo, sus comentarios a favor de ésta aumentaron cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no la recibió en Palacio Nacional.

“Yo ya sabía que podía llegar Xóchitl, yo tenía el presentimiento, yo presentía que ella era buena mujer, yo presentí y presentía. No me equivoqué, después cuando le cerraron las puertas de Palacio (Nacional) (...) se me ocurrió ponerle un tuiter y le puse: ‘Si me habla, señora Xóchitl, me regreso con mis hijos y voy de Hermosillo a verla’”, confesó.

Tras enviarle un mensaje, Arce Armenta reconoció que entabló una amistad con la política hidalguense, misma que le permite actualmente apoyarla en sus pretensiones de ser la primera mujer presidenta del país y, además, sentenció que está dispuesto a luchar, así como a dar la vida para logre la victoria el 2 de junio.

“Yo pensé que no me iba a contestar, pero me va contestando. Me vine a Hermosillo a saludarla, la conocí, conocí su historia, hicimos una gran amistad y hoy acá vengo a apoyarla y estoy dispuesto a luchar y dar la vida porque llegue a Presidenta de la República”, concluyó.

En las últimas semanas, las críticas a la administración federal y el refrendo a la oposición han sido constantes en las redes sociales del exdeportista, por lo que no sorprende su incorporación al PAN, puesto que había asistido a eventos de Gálvez Ruiz durante el periodo de precampaña.