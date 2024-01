¿Dónde puedo vender mis monedas antiguas? En estos lugares puedes darlas a buen precio

Gran variedad de monedas se venden en internet. (Foto: Jovani Pérez)

Hermosas colecciones de monedas de diversas denominaciones, formas y tamaños pueden venderse de manera segura en algunos centros numismáticos de la Ciudad de México, además de los distribuidores con los que cuenta el Banco de México (Banxico).

Te puede interesar: Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de enero en Cancún

Por ello, aquí daremos a conocer algunas alternativas para poder vender o comprar monedas antiguas de una forma más confiable y en el valor real de las piezas, ya que existe gran variedad de ejemplares que se comercializan por plataformas de internet a precios extraordinarios.

¿Dónde vender mis monedas antiguas?

*Casa Nacional de Numismática

Te puede interesar: Volcadura en la primera sección de San Juan de Aragón deja a un hombre sin vida

Se trata de uno de los centros que se dedica a comercializar monedas, así como otros objetos como son: joyería, relojes, plata, entre otros.

De acuerdo con este sitio, se encarga de adquirir ejemplares acuñados en oro, plata, pero también antiguas, así como de cobre, bronce y níquel.

Te puede interesar: Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento

Este lugar se localiza en la calle Gutiérrez Zamora No. 33, int 24. Col las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, Plaza Espacio Sur. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 am a 6 pm y sábado de 10:00 am a 2:00 pm. También podrá comunicarse en los números: 55 2580 5125 y 55 2580 5124.

Algunas monedas se ofrecen a precios muy elevados. Infobae

*Centro numismático Monedas y Medallas de Palma

De acuerdo con su sitio de internet, este sitio recibe piezas también acuñadas en metales preciosos (oro y plata), así como en níquel, cobre, extranjeras y antiguas.

Otro tipo de accesorios que admite son: arras, onzas troy, morralla de dólar y todo tipo de billetes.

Se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Col. Centro, Palma 25. Local B. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 am - 6:00 pm.

Los números telefónicos para mayor atención son: 55 5521 3690; 55 5521 7748; 555518 5843. WhatsApp: 55 7810 5017.

Varios ejemplares son adquiridos por los coleccionistas. Infobae

*Numismática Carranza

También aceptará sus monedas antiguas, pero sobre todo piezas de plata y oro, así como billetes de colección, extranjeros o del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el centro numismático tienen al menos 40 años dedicados a la compra y venta de los ejemplares.

Se ubica en Isabel La Católica 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc. Para mayor información podrá llamar al número: 55 5521 3737.