Ana Guevara reitera que atletas acuáticos no tendrán becas: “Hay intereses detrás de esa federación”

Ana Guevara espera que pronto el problema se resuelva para devolver las becas. (Facebook: COM_ México)

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte (CONADE) volvió a destacar que los atletas de disciplinas acuáticas seguirán sin contar con su beca deportiva para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Te puede interesar: ¡Orgullo mexicano! Alejandra Valencia es reconocida como la segunda mejor arquera del planeta

La directora del máximo organismo deportivo reiteró el problema de las becas deportivas a los deportistas acuáticos es un tema legal, por lo que le duele en no poder darles el apoyo financiero para su carrera deportiva.

“Es un tema legal, no es un tema que nosotros no queramos darle dinero. A mi a mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar, pero si nosotros otorgamos ese dinero, el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscalizadora nos va a cobrar”, comentó.

Ana Guevara culpa a la World Aquatics de “valemadrista”

El equipo de natación artística volverá a unos Juegos Olímpicos después de varios años. (Facebook: COM_ México)

Por otro lado, la exvolocista campeona del mundo tachó a la Federación Internacional (World Aquatics) de “valemadrista” al desconocer a México por el caso de los deportistas, caso que ya habló con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Te puede interesar: ¿Ana Gabriela Guevara cambió de opinión? Conade SÍ ayudará a los atletas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024

“La World Aquatics, fue tan valemadrista, autoritaria y tan tajante de simplemente decir que desconozco a México. Y se lo dije (María José Alcalá) en persona, pero el factor ahí sigue siendo el mismo, hay intereses terciarios detrás de esa federación (FMN), hay intereses económicos y mientras no se tomen cartas en el asunto, van a seguir igual y lamentablemente se va a ver lastimado el gremio, pero no por nosotros es porque la federación internacional tampoco tiene esa voluntad”, explicó la exvelocista.

“En el caso de nado sincronizado y de waterpolo, que el juez les otorgó que se les regresaran las becas, pero no fue el caso para clavados, ahí estamos en una disyuntiva legal, porque unos jueces sí les otorgaron el amparo y otros jueces no, entonces se ve la mano negra, sin embargo, nosotros respetamos la decisión del juez”, agregó la directora.

Te puede interesar: ¡Le salen plumas!, Misael Domínguez ficha con Querétaro proveniente de Necaxa

Finalmente, Ana Gabriela Guevara espera que los próximos meses haya un punto de ocurrencia, y que el Comité Olímpico Mexicano (COM) se ponga del lado de los deportistas mexicanos que representarán a nuestra nación en los Juegos Olímpicos de París 2024.