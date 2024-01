Calendario de cuaresma 2024: estas son las fechas clave para la religión católica

Conoce las fechas importantes en la religión católica Foto: Cortesía

Como cada año, la iglesia católica lleva a cabo una serie de celebraciones, una de las más importantes es la de la cuaresma, temporada que prepara a los fieles para la llegada de la Semana Santa.

Te puede interesar: Hay que exorcizar la alcaldía de Cartagena, aseguró el nuevo mandatario de la ciudad: “No hay forma de que entre a ese despacho donde estuvo un demonio”

De acuerdo con la religión católica, la cuaresma es un momento de reflexión que llama a convertir a los fieles y a volver a Dios; se considera como un tiempo apropiado para la purificación de las faltas o que se le considera como pecados.

Además, la cuaresma es considerada como el tiempo del año litúrgico cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Se trata de seis semanas de purificación de lo que bajo la creencia es la iluminación interna.

Te puede interesar: El Vaticano respondió a las críticas y aclaró que no cambió su doctrina pese al anuncio de bendiciones a parejas homosexuales

Por lo anterior, la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer las fechas importantes de la religión católica para este 2024, así que si participarán en los diferentes rituales que forman parte de la cuaresma, a continuación te compartimos todos los detalles.

Hay varias fechas importantes que celebra la religión católica FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

Calendario Cuaresma 2024

Son varias las fechas importantes que la iglesia católica ha designado para la realización de diferentes actividades relacionadas a su religión. Las fechas son:

Te puede interesar: Obispo peruano desobedece al Vaticano y prohíbe que sus curas den bendición a parejas homosexuales

- Miércoles de ceniza: 14 de febrero

- Domingos de Cuaresma: 18 de febrero, 25 de febrero, 03 de marzo, 10 de marzo y 17 de marzo

- Domingo de ramos: 24 de marzo

- Jueves santo: 28 de marzo

- Viernes Santa: 29 de marzo

- Sábado Santo: 30 de marzo

- Domingo de resurrección: 31 de marzo

Cabe mencionar que la Pascua tiene mucha relación con el calendario agrícola y el tiempo de renovación de la tierra. Para calcular su celebración se toman en cuenta el Sol y la Luna.

¿Qué es el miércoles de ceniza?

El Miércoles de Ceniza, anterior al primer domingo de Cuaresma, se realiza el gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente de los fieles católicos.

La ceniza representa la destrucción de los errores del año anterior al ser éstos quemados. El sacerdote de determinada iglesia es el encargado de imponer la ceniza.

Se trata de la imposición de la ceniza en la frente de los fieles FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Desarrollo histórico de la cuaresma

La práctica de la Cuaresma data del siglo IV, cuando se da la tendencia para constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia, con el ejercicio del ayuno y de la abstinencia de ingesta de carne

Existen evidencias de la existencia de prácticas cuaresmales, en particular del ayuno como la preparación de la Pascua, desde fines del siglo II y principios del siglo III. Las Constituciones apostólicas permiten el consumo de pan, vegetales, sal y agua durante la cuaresma, mientras que la carne y el vino son alimentos que son considerados prohibidos durante esa temporada.

Durante la temporada de cuaresma los fieles no consumen carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de la Pascua pasó a ser entendida como el paso de la muerte a la vida, y no sólo la resurrección, es por ello que la Cuaresma, a pesar de no durar ya los 40 días medievales, termina el Jueves Santo después del oficio de Nona que suele corresponder a las 15:00 horas, con lo que las celebraciones de la Cena del Señor no forman parte de la cuaresma, sino de la Pascua.

Hoy en día ya no hay un ayuno tan estricto, sólo se conserva para el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, aunque este no es un ayuno penitencial sino un ayuno pascual. Los viernes de cuaresma se tiene abstinencia de carne.

De acuerdo con la iglesia católica, además de un ayuno de comida, se incentivan prácticas que afectan áreas más personales de la vida, pues se trata de ayunar de la comodidad, de una vida fácil, de la mínima resistencia, de la mentalidad gregaria, del placer por el placer.