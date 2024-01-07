México

“Salir con tu domingo siete”: el origen de la famosa frase dicha por madres y tías

Todo adolescente escuchó esta frase hasta el cansancio durante la adolescencia, ¿pero realmente su origen tiene que ver con un embarazo no planeado?

Por Víctor Cisneros

Guardar
"Salir con tu domingo siete"
"Salir con tu domingo siete" son una especie de advertencia que se le hace a adolescentes para evitar un embarazo no deseado. (Getty)

Entre las muchas frases populares entre abuelas, madres y tías de países de América Latina, “salir con tu domingo siete” debe figurar entre las 10 más populares de su repertorio. Estas palabras son una especie de advertencia que se le hace a adolescentes para evitar un embarazo no deseado. Aunque su significado se entiende de manera tácita, ¿realmente esta frase tiene que ver con “comerse la torta antes del recreo”?, como se dice popularmente en México.

Al indagar sobre su origen, lo primero que sorprende es que su uso se remonta a la época medieval (siglos V y XV). Los hermanos Grimm, escritores alemanes considerados como de los más influyentes en la literatura del siglo XVIII por el impacto popular que tuvieron obras como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel y Blancanieves, hicieron referencia a “domingo siete” en uno de sus cuentos.

En su relato, dos amigos se encuentran con un grupo de campesinos quienes cantan: “Lunes uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes cinco, sábado seis”. Los amigos se unen y gritan “¡domingo siete!”, pero la interrupción no causa gracia y son golpeados por los campesinos.

Los entrometidos apenas logran escapar, pero la frase fue utilizada en varios países de Europa, como un dicho para advertir sobre posibles consecuencias negativas por ser imprudente.

El origen de la frase
El origen de la frase "Domingo siete" tiene su origen en una leyenda de los pueblos nórdico.

El origen más antiguo de “domingo siete”

Como se dijo, los hermanos Grimm contribuyeron a popularizar la frase; sin embargo, los escritores solo reinterpretaron una leyenda nórdica, donde “domingo siete” tiene un significado consecuente con la connotación actual.

De acuerdo con el relato popular, un joven que caminaba por un bosque encantado encontró a un grupo de duendes danzando y cantando en una parte recóndita. Intrigada por los seres mágicos, la joven se acerca a observarlos. Los duendes bailan y cantan una pegajosa melodía, cuya letras dice: “Lunes uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes cinco, sábado seis”.

Cautivada por la pegajosa melodía, pero también intrigada porque los duendes no incluyen “domingo siete”, la joven concluye la canción y causa la molestia de los duendes, quienes para castigarla le lanzan un hechizo que la deja embarazada.

De esta manera, entre los pueblos escandinavos “domingo siete” adquirió la connotación de ser una advertencia ante las consecuencias de un embarazo no deseado. Luego de que los hermanos Grimm incluyeron su propia versión en uno de sus relatos, el dicho fue conocido a nivel mundial y, especialmente en países de América Latina como México, se volvió en una de las frases más populares de abuelas, madres, tías y tíos.

Temas Relacionados

Viralmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

La cantante enfrenta las especulaciones sobre un posible cambio físico en medio de protestas por una próxima presentación de Guadalajara

Ángela Aguilar enciende las redes

Temblor en México hoy domingo 7 de septiembre: se registró un sismo de 4.0 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy domingo

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Esta noche una celebridad saldrá para siempre de este reality show de Televisa

Sexta eliminación en La Casa

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Alcaldías deberán implementar protocolos rápidos ante inundaciones, propone el PAN

El diputado Andrés Sánchez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Alcaldías deberán implementar protocolos rápidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan de muerte a director

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

ENTRETENIMIENTO

Sexta eliminación en La Casa

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia tras tenso momento viral con su novio

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: quién podría ser el sexto eliminado

Alfredo Adame se venga de Televisa y TV Azteca lo confirma en La Granja VIP, rival de La Casa de los Famosos

Así fue la emotiva pedida de mano de Michael Ronda a Karena Flores que hizo suspirar a sus seguidores

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”