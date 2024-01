Niña pide a los Reyes Magos volver a ver a su familia desaparecida: “Que las personas que los tiene se vuelvan buenos”

La menor pidió volver a su padre y a sus tíos. Crédito: Brenda Santos Facebook

Mientras millones de niñas y niños mexicanos se preparan para celebrar el Día de Reyes con nuevos juguetes, una menor que reside en Veracruz espera con ansías que su único deseo se vuelva realidad: volver a ver a su padre y a sus tíos, quienes se encuentran desaparecidos desde hace casi un mes.

El caso se volvió viral en redes sociales, luego de que la madre de la menor, Brenda Santos, compartiera a través de Facebook la carta que su hija escribió a los Reyes Magos.

Aunque para muchas y muchos niños resulta difícil elegir qué pedir, para esta pequeña fue fácil, pue según refirió Santos, tanto ella como sus hijos pasaron las fiestas decembrinas con dolor, angustia y desesperación.

“Este mensaje va dirigido a las personas que tienen a mi esposo: Por favor, tengan piedad. Ya son 23 días sin saber de él, estas fechas son para estar unidos en familia festejando la llegada de un nuevo año y estamos sufriendo un infierno en vida.

Hoy yo no tengo nada que festejar por qué me falta mi esposo y a mis niños les falta su papá. Me duele en el alma leer lo que mi niña le pide a los Reyes Magos. ¿Por qué tanta maldad en el mundo?”, escribió en Facebook.

Honorio López tiene más hijos. (Crédito: Brenda Santos Facebook)

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, el padre de la menor responde al nombre de Honorio López Espidio. Fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2023 junto a su hermana, Ileana Ivet López Espidio, y su cuñado, Víctor Manuel Sánchez López.

Tiene 35 años y es descrito como un hombre de 1.70 metros de altura, ojos de color café oscuro, piel morena clara, cabello negro, corto y crespo. Como señas particulares se describe una cicatriz en la ceja izquierda.

Esto es lo que dice la carta de la menor

La breve carta de la hija de Honorio López fue escrita desde el 29 de diciembre, días antes de la celebración de Año Nuevo. En ella se lee lo siguiente:

“Queridos Reyes Magos

Este año solo quiero pedirles volver a ver a mi papito, que las personas que los tiene se vuelvan buenos y los dejen volver a casa a él, a mi tía Ileana, a mi tío Toño y al señor Víctor. Gracias”.

La petición de la menor fue acompañado de un tierno dibujo de Melchor, Gaspar y Baltazar, además de su firma.

La menor pidió un solo regalo: volver a ver a su padre. (Crédito: Brenda Santos Facebook)

Fiscalía investiga desaparición del padre de la menor y tres personas más

Luego de que cinco personas, incluido el padre de la menor, desaparecieran la noche del 8 de diciembre en el municipio Camerino Z. Mendoza, Veracruz, la FGE informó la apertura de una carpeta de investigación.

De acuerdo con los reportes, la desaparición de las víctimas se registró luego de que Antonio Sánchez López ―uno de los desaparecidos― fuera interceptado por agentes de Tránsito Municipal, quienes le quitaron los documentos y le indicaron que sería infraccionado.

El hombre, de 40 años, fue llevado a la Dirección de Tránsito Municipal, a donde acudieron las otras tres víctimas ya referidas, Honorio, Ileana y Víctor Manuel, para apoyar al detenido. Esa fue la última vez que fueron vistos.

Fichas de búsqueda de las y los desaparecidos. (Crédito: FGE Veracruz)

Cabe destacar que el mismo día se reportó la desaparición de una quinta persona: Leonardo Ortigoza García, mismo que fue localizado con vida el 11 de diciembre de 2023.

La FGE dio a conocer que por este hecho han sido detenidas dos personas, Christian ‘N’ y Fausto ‘N’, este último identificado como director de Tránsito Municipal de Camerino Z. Mendoza. Las investigaciones continúan.